В Академии «Меганом» стартовал Акселератор «Создавай.Таврида» для молодых людей из новых регионов России

16 марта в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» стартовал Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». В Акселераторе принимают участие молодые люди, проживающие в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

На площадке образовательного центра встретились 57 талантливых и инициативных молодых людей из разных сфер деятельности. Все они хотят развивать свои направления в новых регионах России, формируя сообщества и вовлекая в них молодёжь.

В течение 4 дней участники акселератора изучат особенности грантовой поддержки, познакомятся с инструментами и методиками проектного менеджмента, получат практические рекомендации и заряд мотивации от экспертов арт-кластера «Таврида», а также узнают про форматы с применением игровых механик и VR-технологий. На форсайт-сессии участники определят точки роста и масштабирования своих проектов.

Финальным мероприятием акселератора «Создавай.Таврида» станет презентация проектов с участием экспертной комиссии. Авторы лучших проектов получат возможность приехать на площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках образовательного заезда или фестиваля «Таврида.АРТ» для участия в грантовом конкурсе с возможностью выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

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