В Академии «Меганом» стартовала программа по боевым искусствам

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») совместно с Национальным Советом Айкидо России запустила новую образовательную программу. С 25 по 31 августа в рамках курса участники посмотрят на боевые искусства с точки зрения спорта и культуры.

Музыка и каллиграфия, меч и лук, древние практики и современные технологии, сильное тело и безграничный дух — все это ждет слушателей программы по направлению «Боевые искусства», разработанной Академией творческих индустрий «Меганом» совместно с Национальным Советом Айкидо России (НСАР). Программа проходит в очном формате на площадке Академии «Меганом» с 25 по 31 августа 2023 года.

В рамках курса участники изучат основы психологии, аспекты тренерской деятельности и особенности психологической нагрузки в спорте. Вместе с экспертами погрузятся в систему управления мотивацией спортсменов, изучат специфику общения в спорте до и во время соревнований, а также разберутся в диагностике и коррекции личностных свойств и психических состояний у спортсменов. Один из блоков программы будет посвящен PR-технологиям в спорте и продвижению боевых искусств в социальных сетях.

«Боевые искусства — это наследие наших предков. Они бы не сохранились до наших времен, если бы не были настолько важны в формировании личности, творческих и деловых качеств. Как спорт является частью физической культуры, так же и сама физическая культура является частью образа человека. Боевые искусства учат не только отстаивать свои интересы, но и разрешать конфликты, но самое главное — они учат побеждать самих себя», — поделился первый заместитель исполнительного Директора НСАР Виктор Сосновский.

Среди экспертов образовательной программы Президент МРОО РА «Общество Анъюкай» Алексей Дъяков, член общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России» Дмитрий Евдокимов, главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки Республики Марий Эл Ольга Калмыкова, обладатель официального высшего диплома мастера сякухати, «сихан» старейшей японской школы Кинко Рю (shakuhachirus.ru) Александр Ивашин, мастер спорта, спортивный судья, генеральный директор Федерации Айкидо города Москвы Алексей Карашевский, мастер спорта по айкидо, судья всероссийской категории, чемпион и призер Международных и Всероссийских соревнований по Томики айкидо Алексей Киселев, заместитель Исполнительного Директора НСАР по связям с общественностью, организатор информационного освещения проектов в области боевых искусств Григорий Мишнов, сооснователь телеканала «БОЕЦ», основатель проектов по фитнесу: «Железный фактор», Интернет-канала GETBIG, и ведущий специалист в области IT и телевидения в России Роман Джабелов, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в республике Крым, представитесь РСБИ в Крыму, региональный представитель федерации Со Киокусин в Республике Крым Игорь Кибченко и член президиума Федерации Армейского Рукопашного Боя, Чемпион Европы по традиционному каратэ Вячеслав Морозов.

«Знания мира боевых искусств затрагивают многие области жизни человека. Пытаясь выжить, защитить себя, продлить активное долголетие, человек вынужден был исследовать все области своей жизни, ума и сознания. Наша задача в рамках программы объединить выдающихся практикующих мастеров-инструкторов боевых искусств, которые будут передавать свой опыт существующему поколению молодых инструкторов и практиков. В том числе, заставляя их проявлять гибкость ума и тела. Программа позволит участникам повысить компетенции в изучаемых и преподаваемых ими видах боевых искусств, получить новые знания о возможностях человеческого тела и компетенции на стыке мировых искусств, расширить горизонты сознания, связать многие знания воедино для использования их в обычной жизни, воспитания гармонично развитого человека, образованного и просвещенного для его жизни и труда во благо нашей страны и будущих поколений.» – считает Президент МРОО РА «Общество Анъюкай» Алексей Дъяков.

Основные акценты программы по боевым искусствам будут сделаны на методах психологической подготовки спортсменов, различных техниках и стилях восточных единоборств, их философии, а также развитии PR–технологий в спорте. Группы, разделенные на стихии, посетят занятия «Тайдзи», «Меч. Лук. Дзё» и «Азия в фокусе», где помимо спортивных навыков, участники узнают об искусстве каллиграфии, чайной церемонии, японской флейте и других тонкостях восточной культуры. Каждое утро программы будут начинаться с традиционной китайской гимнастики Цигун.

Помимо групповых занятий по Айкидо, Иайдо, Карате, Дзёдо и Сякухати, на встречах с участниками эксперты покажут единение «Будо и Гэйдо» и расскажут о Сёдо, Тя Но Ю, Сякухати, Цигун — связи смыслов, техник и времен. Итогом программы станут показательные выступления мастеров боевых искусств — Эмбукай.

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