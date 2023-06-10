В Академии «Меганом» творцов научат проектному менеджменту

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовала регистрация на Проектную мастерскую #ПридуманоНаТавриде. Программа рассчитана на молодых активных деятелей в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. По результатам обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

В Академии «Меганом» с 17 по 22 июля будет реализована Проектная мастерская #ПридуманоНаТавриде — интерактивная программа для развития компетенций в области управления творческими проектами. Ключевой целью программы является трансформация мышления представителей, менеджеров творческих индустрий и усиление их экспертизы в области управления проектами. Участники программы изучат способы формирования управленческой культуры проектных команд, освоят современные практики коммуникации и взаимодействия, получат практический опыт управления проектами.

Программа рассчитана на молодых творцов в возрасте от 18 до 35 лет, победителей грантовых конкурсов, представителей творческих объединений, учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций. Также участие в проектной мастерской смогут принять самозанятые и индивидуальные предприниматели. Главное условие — иметь диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. По результатам обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Более подробно ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке: https://tavrida.art/academy#programmes

Регистрация на проектную мастерскую открыта до 16 июня включительно. Участие в программе совершенно бесплатное.

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