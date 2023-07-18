В Академии «Меганом» Юрий Башмет откроет новые имена симфонической музыки

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») наполнится звуками классической музыки. Образовательная программа «Академия Юрия Башмета» объединит молодых творцов со всей России, чтобы повысить востребованность новой академической музыки. Знаковым событием программы станет фестиваль классической музыки «Звезды Меганома» и выступление симфонического оркестра под руководством Легенды Тавриды Юрия Башмета.

Авторская программа «Академия Юрия Башмета» в Академии творческих индустрий «Меганом» — это полноценный образовательный курс под кураторством лучших мастеров музыкальной индустрии для молодых дирижеров, звукорежиссеров, артистов оркестра и композиторов. Основной миссией обучения является поддержка молодых профессионалов и повышение интереса к новой академической музыке в России. Идейным вдохновителем и руководителем образовательной программы выступает альтист, дирижер, Герой Труда РФ, Народный артист СССР, Легенда Тавриды, лауреат четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми» Юрий Башмет. Курирует программу музыкальный продюсер арт-кластера «Таврида» Анна Храмова, а в числе опытных наставников — директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Образовательная программа пройдет с 16 по 23 июля на площадке Академии «Меганом». Участников курса ждет серия мастер-классов и практикумов в области исполнительского мастерства и создания композиций от руководителей и артистов лучших коллективов страны. Среди экспертов программы Народный артист России, профессор Московской консерватории, почетный председатель союза композиторов РФ Александр Чайковский, российский композитор, пианист, педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кузьма Бодров, композитор, автор мюзиклов, симфонической и камерной музыки, музыки для театра и кино Антон Танонов, артистка ГСО «Новая Россия», лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка и первая скрипка Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра Анастасия Тимошенко, дирижер Московской Государственной Академической Филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Цинман и другие. В течение недели участники программы будут оттачивать свои музыкальные навыки игры на музыкальных инструментах и создавать собственные произведения. По итогам образовательной программы при поддержке музыкального лейбла арт-кластера «Таврида» будет выпущен сборник авторских композиций молодых музыкантов.

Ключевым событием программы станет Первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», который откроет новые имена современного академического искусства. Фестиваль проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры. Частью фестиваля станут камерные концерты квартетов участников симфонического оркестра. В основу музыкальной программы войдут произведений молодых российских композиторов и признанные шедевры классической музыки. Кроме того, один из дней будет посвящен творчеству Сергея Рахманинова.

Фестиваль откроется 20-го июля выступлением музыкантов на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов в Артеке. В рамках фестиваля также состоится концерт солистов симфонического оркестра и композиторов, которые презентуют авторские произведения в Доме шампанских вин в Новом Свете. В этом году винодельня отметит свой юбилей — 145 лет со дня открытия. Помимо концерта в винных подвалах и тоннелях разместятся работы талантливых художников арт-кластера «Таврида».

Завершится Фестиваль классической музыки «Звезды Меганома» 22 июля большим концертом симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов сыграют в закатные часы прямо на побережье пляжа «Академический». К команде мэтра и Легенды Тавриды в качестве дирижеров присоединятся молодые и перспективные участники образовательной программы.

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