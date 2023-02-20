В Академии творческих индустрий «Меганом» создадут проект экосистемы молодежного туризма

С 21 по 24 февраля в Крыму на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» пройдет стратегическая сессия «Больше, чем путешествие». Эксперты туристической отрасли обсудят перспективы развития молодёжного туризма в России и разработают шаги по формированию соответствующей экосистемы.

Выездная стратегическая сессия АНО «Больше, чем путешествие» пройдет на базе Академии «Меганом» и будет нацелена на разработку концепции молодежного туризма в России. Участниками и экспертами программы станут представители федеральных и региональных органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса, студенческих и молодежных объединений, туристического сообщества.

Эксперты в рабочих группах будут решать, как сделать путешествия по стране для молодёжи финансово доступнее, вместе с тем повышая качество туристических продуктов. Помимо этого, участники будут исследовать потенциал молодежного туризма в патриотическом воспитании молодого поколения граждан, а также разработают проект устойчивого развития туристической экосистемы.

В рамках сессии пройдет деловая программа и экскурсия по территории арт-кластера «Таврида» и Академии «Меганом». После знакомства с площадкой участники совместно с командой «Тавриды» разработают предложения по созданию, обустройству и развитию туристических маршрутов на базе арт-кластера.

Программа молодежного туризма «Больше, чем путешествие» реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и в период с 2023 по 2028 год будет служить идеологическим лидером и ресурсным центром экосистемы молодежного туризма в России. В связи с этим ещё одна задача, которая стоит перед участниками стратегической сессии, – разработать и сформулировать систему ценностей, миссию, направления развития и инструменты продвижения АНО «Больше, чем путешествие».

Академия творческих индустрий «Меганом» – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия – ключевой проект арт-кластера «Таврида», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Концептуально новый подход к образованию предполагает работу с реальными проектами и командами партнеров. Официальное открытие Академии состоится в мае. Уже летом 2023 года планируется запуск программ дополнительного профессионального образования по следующим направлениям: музыкальный и театральный менеджмент, исполнительское искусство, индустрия моды и современные дизайн-решения, кино и анимация, медиа и диджитал, архитектура и дизайн. В перспективе Академия «Меганом» станет одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий, где молодые люди со всей страны смогут бесплатно обучаться под наставничеством известных деятелей культуры и искусства.

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