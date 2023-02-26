В Академии творческих индустрий «Меганом» завершилась стратегическая сессия программы «Больше, чем путешествие»

С 21 по 24 февраля в Академии творческих индустрий «Меганом» на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму прошла стратегическая сессия программы поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь) и Министерством науки и высшего образования РФ. Более 100 экспертов туристической отрасли со всей страны работали над созданием проекта экосистемы молодёжного туризма в России. Итоги работы они представили Первому заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко.

Выездная стратегическая сессия программы поощрительных поездок «Больше, чем путешествие» прошла в Крыму в рамках серии пилотных программ Академии «Меганом», нового проекта арт-кластера «Таврида». Перед участниками стояла задача – разработать концепцию, которая станет ключевой в развитии экосистемы молодёжного туризма в России.

В течение трех дней эксперты разных направлений: представители федеральных и региональных органов власти, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и АНО «Больше, чем путешествие», НКО и бизнеса, туроператоры и блогеры, активисты студенческих и молодёжных объединений – с разных сторон исследовали туризм. Погружались в темы актуального спроса и предложения, потенциала и ресурсов, запросов и интересов разных аудиторий. Главный вопрос, ответ на который искали, – какие путешествия сегодня нужны молодёжи, как сделать их доступным и массовым явлением, как использовать возможности путешествий в процессе воспитания молодёжи. Итогом командных работ стала презентация проектов, которые заслушал Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Проект «Больше, чем путешествие» родился как система поощрения победителей различных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Наши опросы показали, что в списке возможных призов и мотиваций путешествия лидируют с большим отрывом. Постепенно проект стал набирать обороты и расширяется уже до уровня большой федеральной программы, – рассказал Сергей Кириенко. – Система путешествий может и должна стать важным элементом воспитания молодёжи, и мы должны заложить в эту экосистему смыслы и инструменты. Система туризма должна работать так, чтобы, открывая новые места, молодые люди были не просто наблюдателями, а деятелями, вовлеченными в волонтерские и социальные проекты. Приезжая в каждую точку, молодой человек должен находить общение со сверстниками, посещать уникальные мероприятия, знакомится с образовательными объектами. Я вижу большой потенциал в туризме «с рюкзаком за спиной». Когда-то он был популярен, и сейчас нам предстоит развить его по-новому: начиная с организации профильных секций и вплоть до подготовки троп и маршрутов.

Несмотря на то, что инфраструктура и рынок туристических услуг в России значительно вырос за последние годы, но он ещё порядком отличается от того, каким должен быть. Поэтому впереди огромная работа. Необходимо объединить усилия и возможности туризма, федеральных и региональных структур, бизнеса и самой молодёжи. Очень важно, чтобы каждый молодой человек имел возможность быть соавтором этого проекта».

По итогам эксперты спроектировали новые стандарты современного молодежного туризма. Путешествия по стране будут открывать возможности для образования, просвещения, создавать условия для профессиональной личностной ориентации, вовлекать молодёжь в социально-полезную деятельность, обращать внимание на культурные достижения и духовно-нравственные ценности.

Академия творческих индустрий «Меганом» – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия – ключевой проект арт-кластера «Таврида», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Официальное открытие Академии состоится в мае. Уже летом 2023 года планируется запуск программ дополнительного профессионального образования.

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