4 ноября в День народного единства в Архангельске завершился III Международный кинофестиваль и кинолаборатория «Свидание с Россией. Территория народного единства»

Организаторы Фестиваля – правительство Архангельской области и Некоммерческое партнёрство содействия развитию кино и туризма «Кит» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Совета национальностей Архангельской области.

Подводя итоги III МКФ «Свидание с Россией. Территория народного единства» Александр Ильин сказал: «По своим масштабам этот фестиваль превзошёл все предыдущие. Мы расширили количество номинаций и в этом году в конкурсе, помимо документального кино, участвовали игровые полнометражные и короткометражные картины. Кроме кинопоказов, у нас было огромное количество мастер-классов, работала кинолаборатория, прошёл питчинг. Все мероприятия фестиваля с удовольствием посещала молодёжь, а это основная аудитория, на которую мы рассчитываем. Это, на мой взгляд, наш главный успех, поскольку фестиваль нацелен на будущее. Очень надеюсь, что мы не будем снижать планку, которую покорили на этом фестивале, и в дальнейшем нас ждут новые вершины».

Охват кинофестиваля чрезвычайно широк. Мероприятия киносмотра посетили свыше 10 000 человек. Показы проходили на 56 площадках Архангельска и в 13 районах Архангельской области. Всего в Архангельской области состоялось 453 кинопоказа. Множество людей в эти дни смогли приобщиться к новому отечественному кино. Фестивальными площадками стали сельские библиотеки, культурно-досуговые центры, центры народного творчества.

У фестиваля очень хорошая статистика. Согласно данным, более 190 тысяч зрителей из 29 регионов России и 19 стран мира подключились к онлайн трансляциям. Таким образом, всецело осуществлена одна из основных целей фестиваля – посредством кинематографа служить объединению людей, рассказывать о том, в чём мы едины, воспитывать уважение ко всем национальностям, населяющим нашу страну.

Благодаря поддержке Министерства просвещения и Министерства образования РФ зрителями фестиваля были школьники, учащиеся колледжей, студенты из всех регионов России. Основной возраст зрителей фестиваля – от 12 до 25 лет.

После показов проходили живые, эмоциональные обсуждения с участием авторов картин.

Картины, представленные в фестивальных конкурсах, помогли зрителям совершить своеобразное кинопутешествие по нашей большой стране, узнать, как живут соотечественники на Алтае, в Вологде, Ярославле, на Чукотке, в Курске, Магадане, в Мордовии, во Владимирской и Свердловской областях, в Крыму и во многих других местах; что их волнует, радует, о чём они мечтают, чем наполнены их дни.

Не меньший интерес вызывали и внеконкурсные показы. Зрители с интересом смотрели архивные фильмы, предоставленные Российским Государственным архивом кинофотодокументов; сопереживали героям-своим современникам, речь о которых шла в документальных картинах раздела «Специальный показ».

В зарубежном блоке были представлены картины из Индии и Бразилии, тематика которых так или иначе связана с Россией.

Обширна деловая внеконкурсная программа фестиваля, которая включала в себя круглые столы, мастер-классы, выставки, творческие встречи. Известные российские кинематографисты делились секретами мастерства, рассказывали о своей работе, давали много полезных советов молодым коллегам. Фестиваль традиционно объединил представителей разных возрастов. Молодым кинематографистом важно учиться у старших коллег, а тем, в свою очередь, необходима обратная связь от начинающих режиссёров. Онлайн-трансляции этих мероприятий получали большой зрительский охват в разных российских регионах и за рубежом.

На круглых столах обсуждались актуальные проблемы, шли поиски путей решения злободневных вопросов. Поскольку кино неразрывно связано с реальной жизнью, и, по сути дела, как зеркало отражает нашу действительность, разговоры выходили за рамки обсуждения сугубо профессиональных проблем и носили широкоформатный характер.

Во второй раз в рамках киносмотра прошёл Питчинг молодёжной кинолаборатории «Свидание с Россией. Территория народного единства. Сохранение традиций русского Севера. Этнокультурный туризм», победителем которого стала Анастасия Ломакина со своим проектом «Светить на Север».

В конкурсной программе нынешнего года участвовало 30 документальных фильмов в 3-х конкурсных номинациях, 6 игровых короткометражных и 7 полнометражных картин. У каждого конкурса было своё жюри.

Жюри конкурса игровых полнометражных фильмов возглавлял известный театральный режиссёр из Архангельска Алексей Ермилышев. Алексей – неоднократный лауреат различных российских и международных кинофестивалей. Коллегами Алексея Ермилышева по жюри были: Валерия Гущина – генеральный директор Гильдии актёров кино России; Адиля Хайбуллина (Татарстан) – кинокритик, киновед, преподаватель высшей категории дисциплины «История кино» в Казанском театральном училище.

Председатель жюри конкурса игровых короткометражных фильмов – креативный продюсер и сценарист кино и телесериалов, преподаватель продюсерского факультета ВГИК Олег Богатов. Также в состав жюри вошли: Елена Борзова – актриса театра и кино, педагог по мастерству актёра и технике речи; Юлия Константинова (Хакасия) – журналист, автор телепрограмм и документальных фильмов.

Жюри конкурса документальных фильмов возглавлял журналист, кинодокументалист, член исполкома Международной ассоциации кинематографистов тюркоязычных стран и регионов Ильяс Богатырёв. Также в составе жюри: Анжела Якубовская – журналист, сценарист, корреспондент, автор «Правды.Ру»; Сергей Катьер (Беларусь) – режиссёр, тележурналист, программный директор документального конкурса Минского международного кинофестиваля «Листопад».

В жюри специальной номинации «Час мужества» документального конкурса входили почётные архангелогородцы, люди, не понаслышке знающие о проблемах, о болевых точках, которые нашли своё отражение в представленных картинах.

Возглавлял жюри ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования», председатель Архангельского Регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв. Также в состав жюри входили: Александр Андреев – председатель Совета Архангельского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Галина Валова – президент фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «Поморье»; полковник Виктор Воротынцев – командир специального отряда быстрого реагирования «Архангел» Управления Росгвардии по Архангельской области; Иерей Кирилл Кочнев – настоятель Успенского храма г. Архангельска; Владимир Лойтер – член Союза журналистов РФ; Константин Олюков – председатель РОО «Доброволец».

Жюри конкурса игровых полнометражных фильмов присудило следующие награды:

Лучший игровой фильм – «Плакать нельзя» (режиссёр Наталья Назарова);

Лучшая режиссёрская работа – «Далёкие-близкие», режиссёр Иван Соснин;

Лучшая актёрская работа – Денис Бондаренко («Туман»);

Специальный приз жюри – Владимир Левченко (исполнитель роли Коли в фильме «Плакать нельзя»);

Лучшая операторская работа – «Туман», оператор Шандор Беркеши;

Лучший сценарий – «Огород», авторы сценария Лариса Садилова, Рустам Ахадов.

Жюри конкурса игровых короткометражных фильмов «Молодое кино России» свои призы распределило следующим образом:

Лучший фильм – «Хранитель Урала» (режиссёр Сергей Сомов);

Лучшая режиссёрская работа – «Как пройти на Эверест», режиссёр Маргарита Токарева;

Лучшая операторская работа – «НАМЫС», оператор Алексей Хаустов.

Жюри конкурса документальных фильмов присудило такие призы:

Номинация «Наша общая история»

Лучшая режиссёрская работа – «Живописный гимн Отечеству», режиссёр Максим Катушкин;

Лучшая операторская работа – «Верные люди», оператор Антон Белоусов;

Диплом за сохранение исторической памяти – «Война. Женский род» (режиссёр Екатерина Толдонова при участии Геннадия Каюмова).

Номинация «В труде рождаются герои»

Лучшая режиссёрская работа – «Оранжевый мяч», режиссёр Наталья Саврас;

Лучший сценарий – «Приравнены к хлебу», автор сценария Анатолий Аграфенин;

Лучшая операторская работа – «На границе», оператор Александр Коновалов;

Приз за создание образа оптимистичного героя – Фильм «ДОБРОвольцы» (режиссёр Арина Зайкова).

Жюри специальной номинации документального конкурса «Час мужества» наградило такие работы:

Лучшая режиссёрская работа – «ВДНХ. Павильон № 75», режиссёр Сергей Головецкий;

Лучшая операторская работа – «Я ушла на войну», оператор Михаил Буров и «Пацаны батальона «Восток», оператор Михаил Буров;

Диплом «За правдивое отражение героизма и мужества народа» – «Последний свидетель» (режиссёр Андрей Фёдоров).

Специальные призы фестиваля:

Приз от Гильдии межэтнической журналистики – Игровой короткометражный фильм «Золотая бронза» (режиссёр Игорь Копылов);

Приз зрительских симпатий – «Нахимовцы» (режиссёр Олег Штром);

Приз прессы – д/ф «Мы остаемся» (режиссер Максим Кузнецов) и д/ф «Серебро Магадана» (режиссер Андрей Поршняк).

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