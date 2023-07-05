В арт-кластере «Таврида» открыли образовательный заезд для наставников

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Концептуальная основа образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой», который пройдет на площадке арт-кластера «Таврида» с 1 по 7 июля, — неоспоримая важность учителя и наставника в жизни каждого. Кроме того, образовательный заезд приурочен к 200-летию Константина Ушинского, основоположника отечественной педагогики, новатора и популяризатора всеобщего образования.

Образовательный заезд «Ты тоже можешь стать легендой» создан специально для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений подготовки и советников по воспитательной работе. В рамках заезда четыре тематические арт-школы для специалистов будут прокачивать теоретические и практические навыки участников в новаторской педагогике, искать новый подход к образованию и ученикам и разрабатывать интерактивные концепции для детского творчества.

Арт-школа Года педагога и наставника — ещё один повод для признания особого статуса всех педагогических работников. Мероприятия в России в 2023 году напоминают каждому о престиже профессии педагога, важной роли наставничества в нашей жизни. Педагогические мастерские, круглые столы и мастер-классы объединят на площадке «Тавриды» учителей, преподавателей, руководителей кружков, будущих педагогов и советников по воспитательной работе для того, чтобы еще раз обратить внимание на ключевые особенности современного образования, определить точки роста педагогов в разных сферах и уровнях образования, а также позволят создать коллективную декларацию о работе педагога в условиях цифровизации и культуры отмены в XXI веке.

Арт-школа детской творческой педагогики объединила педагогов дополнительного образования в сфере художественного творчества. Руководители музыкальных и танцевальных студий поделятся и переймут опыт в таких направлениях, как теоретические основы творческого развития детей в музыке и танце, методика создания творческих проектов, наполнение образовательных программ кружковой работы, современные технические аспекты художественно-эстетического развития детей. Эксперты-наставники на основе лучших отечественных практик покажут и расскажут о педагогических техниках и технологиях для создания интерактивных занятий, а также о том, как создать положительную атмосферу в кружке, поддерживать мотивацию детей и развивать их таланты. Также все педагоги арт-школы на основе обучающих семинаров разработают общественно значимый танцевально-музыкальный проект.

Эстетическое воспитание поколения будущего начинается в школьном возрасте, и одной из самых распространенных форм формирования чувства прекрасного у подростков является участие в работе школьного театра или студии. Арт-школа, проводимая совместно с проектом «Школьная классика» (создатели — «Российское движение школьников» и Театральный институт имени Бориса Щукина), направлена на руководителей школьных театров и театральных студий. Программа арт-школы направлена на освоение новых образовательных технологий, методов и форматов работы с подрастающим поколением в рамках школьной творческой деятельности. Каждый участник арт-школы примет участие в мастер-классах, семинарах и тренингах по разбору драматических произведений, режиссуре, сценографии, которые проведут известные российские театральные деятели, а также посмотрят и обсудят готовые спектакли. Партнёры арт-школы: проект «Школьная классика», Театральный институт имени Бориса Щукина, компания «ВКонтакте», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», а также Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.

Арт-школа детского и молодёжного театра направлена на режиссеров, актеров и продюсеров, которые работают в детских и молодежных кукольных и драматических театрах. Участников арт-школы ожидают лекции, мастер-классы, семинары и тренинги от опытных экспертов в сфере детских и молодёжных театров. Участники увидят, какими могут быть лучшие спектакли для детей и подростков, а также пройти отбор в крупные театральные проекты. Партнерами арт-школы выступают Театральный фестиваль для подростков «В смысле?!», «Театральный проект 27», Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, а также «Большой Детский фестиваль».

Также для всех арт-школ пройдет серия спектаклей, после чего участники вместе с экспертами смогут обсудить постановки, разобрать ключевые приемы сценария, сценографию и режиссуру.

Вечернюю программу участники начали большим интерактивным форматом — путешествием «Открытие». Молодые творцы познакомились с арт-объектами «Солнце Тавриды», «Время» и «Человек, смотрящий в море», увидели яркое танцевальное шоу и музыкальные номера от резидентов арт-кластера. Далее по сложившейся традиции участники загадали заветные желания и торжественно зажгли арт-объект «Маяк» — символ их идей и целей. На церемонии открытия выступили эксперты всех арт-школ заезда, все присутствующие исполнили гимн России, после чего началось красочное шоу-открытие. На нем выступили резиденты арт-кластера — певица и автор песен Ника Дубик с авторским шоу-кейсом, а также группа «Т» с зажигательными и всеми любимыми песнями.

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