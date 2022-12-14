В Арт-пространстве ZilArtSpace состоялся первый двухдневный Маркет мастеров «Соседи для соседей».

Основной концепт маркета заключался в популяризации современного искусства и сувенирной продукции Hand Made. Основными гостями галереи ZilArtSpace стали соседи!

Арт-пространство находится в уникальном месте, где величественные современные застройки ЖК бизнес класса Зиларт соседствуют с живописным парком отдыха «Тюфелева роща». Мастера маркета представили свои арт объекты, сувениры и, даже, кондитерские изделия!

Идея маркета состояла в том, чтобы локальные мастера и художники, смогли представить свою авторскую продукцию, которую они трепетно изготавливают, в рамках территориального соседства. Ведь в этих новостройках живут много талантливых людей, о которых ничего не знают соседи. Каждый мастер, создавая руками, передаёт, в своем творении, частичку души, от чего, покупателю, всегда тепло и уютно. Для того, чтобы воплотить идею, Арт-пространство ZilArSpace активно афишировало данное событие и на маркете было много гостей.

И, уже в первые минуты работы маркета у художницы Татьяны Дубовик приобрели картину «Праздничный зайчик» с символом наступающего года.

К представлению на маркете были возможны: авторские украшения, косметика, работы из различных материалов (стекло, зеркало, камень, кожа, дерево, пластик, керамика, эпоксидная смола, пряжа, и др.), броши, свечи, мыло, духи, игрушки, текстиль, картины / фото / принты, шоколад, мёд, кондитерские изделия и многое другое.

Участники первого Маркета Мастеров: Татьяна Дубовик, Наталья Симакова, Ирина Быкадорова, Ирина Кунавина, Наталия Ткачёва, Олег Тимошин, Мария Тарасенко и др.

Организаторы планируют, что Маркет мастеров «Соседи для соседей» будет проходить в последние выходные каждого месяца.

Где? Павильон 5, Арт-пространство ZilArtSpace, парк «Тюфелева роща».

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