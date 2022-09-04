В Artplay бесплатная выставка звезды уличного искусства Sneksy

До 10 сентября в Малом зале Artplay состоится выставка Snekzyworld, где будут представлены холсты, керамика и арт-объекты. Художники всегда сочиняли миры, населяли их героями, оживляли сюжетами. Sneksy знакомит нас с реальностью своих персонажей, которые нашли своё воплощение в разных техниках. Многообразие художественного материала не есть результат экспериментов, но авторский приём, позволяющий персонажам лучше проявиться для зрителя.

В созданном Sneksy мире не только оживают его шрифты и герои, но и появляются документации не существовавших проектов, нереальные коллаборации, разнообразные артефакты, сопровождающие художника в жизни. Все это сплетается в альтернативную реальность, где происходит другая, доселе неведомая нам жизнь.

Выставка демонстрирует, насколько мир граффити-райтеров, пропитанный духом независимости и отстройки от устоявшихся канонов арт-мира, уходит еще глубже в андерграунд, обнажая потребность в истинной творческой свободе в реалиях современного мегаполиса.

Sneksy рисует на улицах больше 20 лет. Его называют одним из самых известных на мировой стрит-арт сцене российских граффити-райтеров. Художник участвовал во множестве крупных фестивалей и выставочных проектов. Среди знаковых событий можно выделить ежегодную выставку Faces&Laces, биеннале «Артмосфера», «Ночь искусств» в ММСИ, фестивали «Арт-овраг» в Выксе и «Битва столиц» в Перми.

Напомним, что в рамках проекта «Открытый музей Artplay» Sneksy переосмыслил известные произведения классического искусства, интегрировав в оммажи своих фирменных персонажей и элементы современной уличной культуры. В арке 9-го строения в новом свете перед зрителем предстали «Крик» Мунка, «Мыслитель» Родена, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера и «Девочка на шаре» Пикассо.

Вход на выставку Snekzyworld свободный, в будни с 15:00 до 20:00, в выходные – с 17:00 до 21:00.

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7.

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