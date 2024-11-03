«В баню!»: светская премьера лучшей комедии осени

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера одной из лучших комедий этой осени «В баню!». Главные роли в невероятно теплом и душевном проекте исполнили Михаил Тройник, Юля Александрова, Федор Лавров и другие. Для режиссера Данила Иванова фильм стал первым полнометражным в карьере.

Среди гостей светской премьеры были Михаил Тройник, Нино Нинидзе, Валентина Мазунина, Никита Владимиров, Дарья Пицик, Олег Гаас, Иван Николаев, Валерия Шкирандо, Лариса Вербицкая, Таша Белая, Катерина Беккер, Данил Иванов, Иса Новиков, Илья Демин, Екатерина Кобба, Мария Букатарь, Пит Джейсон, Ярослава Славская, Надежда Гуськова, Ольга Старостина, Виктория Заикина, Илья Гуров и другие.

Показ предварила вступительная речь от создателей картины, первым из которых выступил генеральный продюсер фильма Никита Владимиров: «Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли согреться и выпустить пар к нам на премьеру! Сегодня для режиссера это уже вторая – он стал папой. Мне, как продюсеру, особенно приятно, что Данил нашел возможность быть здесь с нами. Желаю всем приятного просмотра!»

Несколько слов сказал и оператор-постановщик фильма Илья Демин, прокомментировав детали рабочего процесса: «Наша съемочная группа познакомилась лично только сейчас за шампанским, хотя и работали вместе долгое время. Это первый такой случай в моей карьере, что продюсер знакомится с цветокорректором прямо у меня на глазах. Они общались и работали вместе несколько месяцев, а увиделись только сегодня. Но кого я знаю относительно долго – это талантливого Данила Иванова, с которым мы это кино делали. Хочу передать слово самому молодому режиссеру, с каким мне приходилось работать».

Данилу Иванову премьерный вечер запомнится на всю жизнь не только профессиональным дебютом, но и пополнением в семье: «У меня родилась дочь – это правда, очень приятно, что такое важное событие совпало с профессиональным дебютом. Благодарю всех, кто нашел возможность прийти к нам и передаю слово «русскому Джейсону Момоа», «русскому Аквамену» — блестящему актеру Михаилу Тройнику!»

Весь вечер находившийся в центре внимания исполнитель главной роли Михаил Тройник шутил вместе с коллегами со сцены и был по-настоящему рад этой премьере: «Дорогие зрители, по последним репликам, думаю, вы поняли уровень юмора в коллективе и на площадке! Если говорить чуть более серьезно о нашем кино, то оно еще и о поиске мужественности. Я надеюсь, вы сегодня не только хорошо расслабитесь, посмеетесь и отдохнете за просмотром, но и проникнитесь теми мыслями, которые мы транслируем в картине. Спасибо всем, давайте уже выпустим пар!»

Публика встретила фильм аплодисментами и радостным трепетом – ироничная интонация, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде «Иронии судьбы» успели влюбить в себя первых зрителей картины. Веселые приключения позволили расслабиться и отвлечься от забот, а теплая атмосфера банного отдыха согрела пришедших в промозглый ноябрь. Искрометный юмор новинки оценят также поклонники «Особенностей национальной охоты» и фильма «Горько!». Гости премьеры уже выпустили пар, теперь и вам пора «В баню!».

Жизнь прораба Ивана Плотникова — в обаятельном исполнении Михаила Тройника («Вызов», «Чики», «Папаша в бегах») — давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки все терпеть. Старый друг и партнер, роль которого играет Федор Лавров («По щучьему велению», «За Палыча!»), увольняет его из компании, а жена в исполнении Юли Александровой («Звоните ДиКаприо», «Горько!», «Слово пацана») выгоняет Ивана из дома. Жизнь не складывается, а неудачи идут одна за одной.

Все меняется, когда он волею случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Чуть не оказавшаяся роковой привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь. Для героя нет равных в парилке! Плотников начинает подготовку, чтобы вернуть уважение родных, снова поверить в свои силы и побороться за главную награду – денежный приз. Это может решить многие его проблемы, но для начала придется попариться.

Фильм покажет, что баня – это не только расслабляющий, но и яркий, зрелищный опыт, который может быть очень разнообразным, и даже состязательным. Смешные герои, жизненные ситуации и отсылки к комедиям того самого советского кинематографа помогут зрителям выпустить пар после трудовой недели!