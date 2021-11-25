В «Барвиха Luxury Village» пройдёт церемония вручения премии «Скрипач на крыше»

Торжественная церемония вручения премии «Скрипач на крыше» состоится во второй вечер праздника Ханука, 29 ноября 2021 года в 19:00, в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Премия Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» (ранее «Человек года») была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Лауреаты премии определяются в 10 номинациях по итогам прошедшего по еврейскому календарю года. Имена номинантов не разглашаются до момента вручения, но согласно уставу Премии лауреаты всегда лично присутствуют на церемонии.

В разные годы премии «Скрипач на крыше» были удостоены народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и многие другие.

По сложившейся традиции церемония проходила в Государственном Кремлёвском дворце. В 2020 году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оргкомитет Премии вынужден был отменить ее проведение.

В этом году в связи с новыми ограничительными мерами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки церемония награждения номинантов состоится в камерной обстановке. Почетными гостями церемонии станут попечители общины, выдающиеся деятели культуры и искусства, представители политической и бизнес элиты.

«Скрипач на крыше» — это один из сильнейших образов еврейской культуры XX века, впервые возникший на полотнах Марка Шагала и ставшей широко известным после выхода одноимённого мюзикла по мотивам рассказов Шалом-Алехейма. Фигура музыканта, преданного своему делу, невзирая ни на что продолжающего свою мелодию, вдохновила израильского скульптура Франка Мейслера на создание статуэтки, ставшей символом премии.

Почти два года пандемии изменили нашу жизнь, но не сломили дух, а ведь стойкость духа является главным идеологическим посылом премии. Глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин о значении Премии: «Несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться “скрипачом духа”, быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке. Идейный посыл премии вдохновляет людей, подчеркивает важность силы духа и призывает достойно служить своему делу».

«“Скрипач на крыше” – самая знаковая Ханукальная традиция в России, каждый год в этот вечер особенно сильно ощущается единство общины, подтверждается взаимоуважение и добрососедство, царящее в российском обществе», – рассказывает о церемонии президент ФЕОР, раввин Александр Борода.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.