В Башкирии появится геологический музейный комплекс

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство геологического музейного комплекса «Мечетлино» в Республике Башкортостан. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Музейный комплекс «Мечетлино» построят на территории геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе, который в 2020 году первым в России прошел полную сертификацию и был включен в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Янган-Тау объединяет 35 объектов геологического, биологического, исторического и культурного наследия, имеющих международную, национальную и образовательную значимость.

Проектная документация, одобренная государственной экспертизой, предусматривает строительство естественно-научного интерактивного музея, рассказывающего весь путь формирования планеты от ее возникновения до современного периода, познавательного парка, детского образовательного центра, научной лаборатории и полевой станции Евразийского научно-образовательного центра.

Территорию объекта благоустроят – для посетителей оборудуют амфитеатр и тропу на вершину горы Бейектау.

Застройщик – АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау». Проектировщик – ООО «Регионцентргаз», ООО «Архитектурное бюро «Проспект».

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