В Белгороде музыкальный фестиваль BELGORODMUSICFEST впервые пройдет на открытом воздухе со звездами мировой величины

С 26 по 28 августа в Белгороде состоится масштабный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». В этом году он впервые проводится в формате оpen-air — на открытом воздухе. Это первый и единственный в России уникальный мультижанровый фестиваль, в котором принимают участие звезды мировой величины. Культурный проект проводится по инициативе и при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В этом году мероприятия фестиваля проходят сразу на пяти площадках: Соборной площади, локации «Лев», в парке Победы у «Ракушки», возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной и на набережной реки Везёлки (у опоры ЛЭП в виде герба Белгорода).

Белгородцы и гости города абсолютно бесплатно смогут посетить все концерты в рамках фестиваля, увидеть любимых артистов в новом амплуа, послушать оперу, классику, джаз, рок, поэзию, посмотреть балет. В программе BelgorodMusicFest: выступление Олега Газманова с симфоническим оркестром, фортепианного трио Bel Suono, хора имени М. Е. Пятницкого, Минин-хора, уличного оркестра Tintobrassband, концерт рэпера L’One и других исполнителей. Гостей фестиваля также ждёт оперный бал «Посвящение Елене Образцовой» с участием Народного Артиста РСФСР Сергея Лейферкуса, актера Евгения Князева, тенора Лауреата Placido Domingo Operaalia Владимира Дмитрука, меццо-сопрано Лауреата 1 Премии конкурса П.И. Чайковского Марии Бараковой и других оперных звёзд. В рамках программы фестиваля состоятся музыкальные премьеры, выступление 10 лучших поэтов победителей фестиваля «Филатов Фест» под руководством актера и поэта Влада Маленко и пр. Ведущие концертов: Василий Мичков, актёр театра и кино и Яна Чурикова, телеведущая, продюсер и актриса.

Борислав Струлев, арт-директор фестиваля, виолончелист-виртуоз:

— Наш фестиваль — это большой праздник: торжество музыки, театрального искусства и поэзии. Впервые красивейший Белгород превратится в один большой концертный зал под открытым небом благодаря проведению мероприятий на пяти городских площадках. Белгородцев и гостей города ждут три дня концертов и выступлений в режиме нон-стоп. Отдельная благодарность губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову, ведь именно при его деятельной помощи и неоценимой поддержке проводится этот культурный проект. Наш фестиваль — многожанровый. В этом году мы представим и оперу, и классику, и джаз, и рок, и классику, и балет, и поэзию и даже музыку в жанре техно. Город будет окрашен самыми яркими красками разных видов искусств. Каждый человек найдёт для себя то, что он любит. Я надеюсь, что BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» станет доброй традицией и в своем новом жанре «оpen-air», ведь мы впервые выходим из стен Белгородской филармонии. К нам приезжают великие и уникальные артисты, чьи имнена знает весь мир. Приглашаем всех на наш парад музыки, уверен, что он будет ярким и незабываемым!

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