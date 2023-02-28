В Белорецке реконструируют первый рабочий дворец культуры Башкирии

ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Башкортостан» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию с элементами реставрации здания 1930-х годов постройки, играющего значительную роль в архитектуре Заводского района города. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Решение о строительстве Дома культуры, или Дворца металлургов, было принято администрацией и заводским профкомом Белорецкого металлургического завода в 1929 году в рамках развития комбината. Работы велись собственными силами заводчан и завершились в 1930-х годах. С тех пор Дворец стал важной частью культурной жизни города. Сегодня это единственное общественное здание эпохи конструктивизма во всей Башкирии.

Изначально во Дворце заработал концертный зал, затем появились библиотека, комнаты для занятий по интересам, спортивный зал, кинозал, буфет и другие функциональные помещения. В годы Великой Отечественной войны здесь базировался Клинский станкостроительный завод. С 1946 года по наши дни Дворец используется по прямому назначению (сегодня здесь насчитывается более 50 формирований и около 10 клубов по интересам), но нуждается в серьезном обновлении.

Проектной документацией, рассмотренной региональной государственной экспертизой, запланирована реконструкция с элементами реставрации для приспособления здания к современному использованию, с сохранением и восстановлением основных особенностей, составляющих предмет охраны памятника. Также планируется выполнить трехэтажную пристройку, куда, по сути, переместят все обеспечивающие подразделения: артистические, мастерские бутафории и художника, столярно-слесарную мастерскую, пошивочную для подготовки костюмов, репетиционные и так далее. Историческую часть Дворца оставят для зрителей, поэтому ее ждет глобальная перепланировка.

В отделке фасадов предусмотрено задействовать кортеновскую сталь, являющуюся символом металлургии. Над главным входом пристроя разместят консоль с перенесенным с исторической части мозаичным панно.

Застройщик объекта – МБУК «Городской дворец культуры» г. Белорецк. Генпроектировщик – ООО «ЭПБ «Архтамга». Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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