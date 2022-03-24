В библиотеках Москвы состоится неделя детской книги

В библиотеках столицы пройдет Московская неделя детской книги (МНДК). В этом году специальную программу подготовили 137 городских читален, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Посетители смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений.

«С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Всего запланировано порядка 300 событий», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.

Послушать стихи и рассказы

26 марта Гайдаровка приглашает всех, кто хочет развить у детей интерес к чтению. В 10:30 для дошкольников четырех — пяти лет прочтут книгу «Искорка» китайского автора и иллюстратора Чжу Чэнляна. В ней рассказывается о лисе, которая пытается спасти лисенка, попавшего в охотничью ловушку. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

В 12:30 юным посетителям Гайдаровки прочтут книгу «Морж как морж, ничего особенного» Даши Димитровой. Герою книги предстоит научиться верить в себя и встретить настоящего друга. Мероприятие рассчитано на посетителей в возрасте шести — семи лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Вспомнить произведения Корнея Чуковского и присоединиться к литературной игре-путешествию по мотивам его книг приглашает библиотека № 261. Там представят новый цикл занятий для детей «Книжный диванчик». Первая встреча пройдет 26 марта в 12:00. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 499 146-90-40 (добавочный 261).

Встретиться с писателями и узнать о книжных новинках

26 марта в 14:00 в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара пройдет встреча с писателем и сценаристом Олегом Роем. Он расскажет о своей серии книг «Супер Мяу» и зачитает избранные фрагменты. Дети смогут задать ему вопросы. Авторы лучших получат специальные призы. Кроме того, для юных гостей проведут спецпоказы мультфильмов, снятых по мотивам произведений Роя. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 499 248-64-64.

26 марта в 12:00 в Центральной детской библиотеке № 46 имени И.З. Сурикова пройдет встреча с писателем и художником-иллюстратором Анной Хоптой. Она представит свою книгу «Нарисованный оркестр», в которой не просто можно прочитать о классических музыкальных инструментах, но и услышать, как они звучат. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 499 154-51-97.

29 марта в 12:00 в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой пройдет встреча с детскими писателями Валентиной Дегтевой и Дмитрием Сиротиным. Они расскажут о своей общей книге «Куклы в коробке», прочтут веселые стихи и ответят на вопросы. Регистрация по телефону: +7 495 415-94-04.

2 апреля в 14:00 в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара пройдет творческая встреча с тележурналистом и писателем Ариной Шараповой. Она расскажет читателям о своей новой книге «Страна чудес Коктебель». Это история о жизни двух подростков, которые проводят летние каникулы у бабушки. Зарегистрироваться на встречу можно по телефону: +7 499 248-64-64.

Конкурс для литераторов

Одним из знаковых событий станет старт нового сезона премии Правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения писателя. В прошлом сезоне в нем приняли участие авторы почти из 50 регионов России. Подробнее узнать о правилах конкурса можно на официальном сайте.

Также детские читальни столицы подготовили отдельную специальную программу к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, с которой можно познакомиться на странице МНДК.

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