В библиотеке № 166 имени 1-го Мая откроется выставка в виртуальной реальности

17 августа в 19:00 в библиотеке №166 им. 1-го Мая состоится открытие иммерсивной поэтической VR-выставки «Versia». Зрители, с помощью шлема виртуальной реальности, смогут погрузиться внутрь поэтического текста и стать участниками трех игр, созданных во время проведения трансмедиа-мастерская Versia.

Поэтическая трансмедиа-мастерская Versia — это уникальный для России проект по вовлечению молодых поэтов в сферу креативных индустрий и digital. На протяжении 10 дней в режиме full-day молодые поэты, программисты, режиссеры, перформеры, музыкальные продюсеры и геймдизайнеры разрабатывали технологии соединения поэзии и VR (искусства виртуальной реальности). Куратором резиденции стал Илья Афанасьев, разработчик игр из Owlcat Games, работал над проектом Pathfinder 2, преподаватель школы Geekbrains.

«Мы подобрали команды в которых есть творческие личности, то есть поэты, которые придумывали саму канву будущего творения, сюжет, наполненность поэтическим смыслом и еще теми смыслами, которые каждый найдет для себя сам и разработчики, которые помогают эти идеи реализовать. Именно в командной работе, с помощью брейншторма, мы отобрали самые лучшие идеи для реализации и приступили к их проработке», – о создании игр рассказала куратор резиденции Анастасия Явцева.

В рамках открытия выставки поэтическое объединение «Имена» представит свой перформанс «Ощущай».

«Перформанс «Ощущай» оголит ваши нервные окончания, подготовив их к поглощению разноуровневых чувств из виртуальной реальности», – говорят участники поэтического объединения. Игры, представленные на выставке, можно будет бесплатно скачать на онлайн-сервисе Steam.

Сайт проекта: http://versia2022.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.