В Большом театре объявили победителей юбилейного Чемпионата ArtMasters

Президент Российской Федерации Владимир Путин в официальном приветствии поздравил финалистов ArtMasters и отметил: «Отрадно, что проект с каждым годом укрепляет свой авторитет, помогает юношам и девушкам заявить о себе, реализовать свой созидательный потенциал, найти дело по душе. Именно благодаря ArtMasters многие конкурсанты успешно начали свой профессиональный путь, добились побед и ярких свершений. Знаю, что в этом сезоне в проекте приняли участие более сорока тысяч талантливых представителей молодого поколения из всех регионов страны и многих зарубежных государств. Это убедительно доказывает растущий интерес ребят к конкурсу, к российской культуре, к нашей системе подготовки человеческих кадров».

В Бетховенском зале Большого театра 80 лучших молодых специалистов творческих профессий получили награды из рук выдающихся представителей индустрии. Победителям были вручены денежные сертификаты на общую сумму 36 млн. рублей: за первое место — 750 тыс. рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 250 тыс. рублей. Сертификаты можно будет потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования или реализацию собственного проекта. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в приветствии ArtMasters отметил: «В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — более 40 тысяч из всех российских регионов. Здорово, что подобные креативные конкурсы становятся все более популярными. Сегодня в стране создаются все условия для реализации потенциала молодежи и развития талантов — эта национальная цель поставлена нам Президентом В. В. Путиным. Чемпионат творческих компетенций как раз работает на ее достижение. Каждый участник по-новому взглянул на свое профессиональное дело, повысил квалификацию и получил бесценный практический опыт».

«На протяжении пяти лет чемпионат ArtMasters открывает двери в профессиональную сферу для десятков тысяч молодых людей со всей России и способствует созданию новых проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участники чемпионата раскрывают свой потенциал и находят единомышленников на пути к вершине мастерства. Специалисты из более чем ста стран приняли решение побороться за звание лучших в своих направлениях. Это говорит о высокой востребованности конкурса не только в России, но и за рубежом. Сегодня проект демонстрирует, как быстро меняется индустрия, в каких специалистах она нуждается. Это уникальная платформа, которая реагирует на новые вызовы и формирует команды для творческих проектов в будущем.», — поделилась Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Завершился вечер на Исторической сцене Большого театра грандиозным гала-концертом, раскрывающим тему сезона — «Новое поколение в искусстве». Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Александр Олешко.

На главной сцене страны были показаны три лучшие постановки командных соревнований ArtMasters в направлении «Театр»: фрагменты оперы Игоря Стравинского «Мавра» по сюжету поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (режиссер — Виктория Агаркова, Московский театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова), оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина (режиссер — Мария Шестерикова, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина»), оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина (режиссер — Михаил Колегов, Государственный академический Большой театр России).

Зрители церемонии смогли стать активными участниками шоу, создав уникальное световое представление с помощью мини-приложения ВКонтакте, специально разработанного стратегическим партнером ArtMasters — компанией VK. Во время выступления Полины Гагариной с песней Александры Пахмутовой «Звезды становятся ближе» зрители, следуя инструкциям ведущего, вводили слова в мини-приложение «Гала-концерт Чемпионата ArtMasters», которые у них ассоциируются с чемпионатом. После этого на их телефонах автоматически зажглись фонарики, превратившие зрительный зал в море огней и создавшие своего рода световое шоу.

Традиционно специальной премией «Великие мастера» были награждены деятели культуры, творческий путь которых значительно повлиял на всю профессию в целом. В этом году лауреатами стали выдающийся композитор, народная артистка СССР и лауреат множества государственных премий, завоевавшая любовь миллионов слушателей своими шедеврами, Александра Пахмутова, выдающийся советский и российский сценарист, кинорежиссер и педагог Александр Бородянский, а также главный художник по свету МХТ им. А. П. Чехова, Большого театра, профессор Школы-студии МХАТ Дамир Исмагилов.

В вечере приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр культуры РФ Ольга Любимова, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Среди почетных гостей вечера Александра Ребенок, Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Софья Троценко, Александр Цыпкин, Илья Бачурин, Юрий Башмет, Полина Гагарина. Встречал гостей руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин.

Открыл церемонию Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета ArtMasters Сергей Кириенко: «Сегодня невозможно представить ни одной громкой премьеры, ни одного фильма или проекта, где в титрах не представлены финалисты и победители ArtMasters. Все масштабные проекты в стране создаются с участием этих талантливых ребят. Чемпионат дает каждому возможности, признание и колоссальный толчок в профессии. А то, что награждение проходит на главной сцене страны — это пример того, с каким вниманием государство относится к развитию творческой молодежи».

«Мне в этой жизни повезло соприкоснуться с каждой из представленных в ArtMasters специальностей. И я хочу поздравить победителей с тем, что они выбрали лучшие профессии в мире: самые интересные, самые захватывающие, меняющие судьбы, а когда и взгляды на жизнь. Их ждет долгий, но увлекательный творческий путь. Конечно, предстоит столкнуться и со сложностями, но подобные профессии, можно сказать, состоят из преодолений таких препятствий. Из преодоления и рождается великий материал», – продолжил Федор Бондарчук.