В Большом театре проходит Фестиваль мирового балета «Бенуа де ла Данс»

При поддержке компании «Северсталь» 20 июня на Исторической сцене Большого Театра России состоялась церемония награждения балетного Приза «Бенуа де ла Данс», известного в мире как «Балетный Оскар».

Для участия в фестивале в Москве собрались солисты 8 ведущих классических компаний и современных коллективов мира: Большого театра России, Мариинского театра, Михайловского театра, Национального балета Китая, Казахского национального театра Оперы и Балета им. Абая, Новосибирского театра оперы и балета, Юниверсал-балета, Урал Опера Балет.

20 июня на Исторической сцене Большого театра были торжественно объявлены имена новых лауреатов Приза Бенуа-2023. Ими стали: хореограф Вячеслав Самодуров (Большой театр России), танцовщицы Цю Юньтинь (Национальный балет Китая) и Мисон Кан (Юниверсал-балет Южной Кореи), танцовщик Уго Маршан (Балет Парижской оперы). Приз «За Жизнь в искусстве» в этом году присужден народному артисту СССР, лауреату государственной премии, хореографу и педагогу Михаилу Лавровскому. Вечер завершился гала-концертом номинантов Приза Бенуа.

21 июня публику ожидает концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет». В этот вечер на сцену выйдут звезды ведущих балетах компаний мира.

«Северсталь» поддерживает фестиваль «Бенуа де ла Данс» на протяжении 9 лет и продолжает это делать, несмотря на все сложности в мировой экономике. Поддержка культуры и искусства – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности компании. Благодаря нашему сотрудничеству с культурными учреждениями миллионы людей становятся участниками ярких событий, в том числе мирового масштаба», – прокомментировал советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь» Захар Азаров.

Сбор от концертов будет передан в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

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