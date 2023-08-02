В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют необыкновенные вечерние экскурсии

С 3 августа в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют волшебные по красоте и энергетике вечерние экскурсии — такое пропустить нельзя!

Вечерний сад наполнен особым очарованием: ароматы, звуки и шорохи листвы, деревья и цветы в лучах заходящего солнца создают особую ауру, а неспешный рассказ экскурсовода о необычных растениях поможет дополнить эти впечатления и сделать вашу прогулку незабываемой.

Вечер в саду — время созерцания, когда нет дневной суеты. Сад дарит отдых для души, уводит от забот и перестраивает поток мыслей на восприятие красоты природы.

Эта программа — шанс побывать на летней экскурсии по саду для тех, кто выходные дни проводит за городом или хочет интересно и без суеты провести время после рабочего дня.

В программе — прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях.

Продолжительность 1 час.

Начало в 19.00. Экскурсии будут проходить каждый четверг августа.

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