РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Чечне сняли фильм про поиски пропавшего ребенка

В Чечне сняли фильм про поиски пропавшего ребенка

By T1
163
латта земля
Фото: пресс-служба ФПРК

В Чеченской Республике завершились съёмки короткометражного фильма «Латта-Земля» при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

В центре сюжета – жизнь отшельника, живущего в горах. Размеренность его быта однажды нарушает исчезновение мальчика Юсуфа – сына местного жителя. Подозрения сразу падают на чужака, и вражда кажется неизбежной. Но общее горе заставляет героев объединиться: они идут по следам ребёнка через леса, туман и каменные башни, преодолевая взаимное недоверие и страх.

Поиски превращаются в путь, где важнее всего оказывается готовность разделить чужую боль и действовать вместе. Утрата оборачивается опытом единения, а история становится метафорой преодоления границ между людьми и народами.

«Это история не о спасении ребёнка, а об очищении души. Чужак спасает не Юсуфа – он спасает в себе способность чувствовать, любить и принадлежать. Фильм существует на грани реализма и притчи, где зимний горный ландшафт становится метафорой внутреннего состояния героя», – отметил автор сценария и режиссёр киноленты Адам Дунаев.

Он добавил, что главная режиссёрская цель – создать атмосферу созерцательного и одновременно напряжённого повествования. История разворачивается почти без слов: язык фильма – это действия, жесты, взгляды, движение камеры и звук пространства.

«Мы следим за героями через ритм природы – туман, ветер, шум реки, гул вертолёта. Сама среда становится равноправным персонажем и участником драмы», – добавил Адам Дунаев.

Картина «Латта-Земля» обращается к теме, важной для всей России: как сохранить доверие и единство общества в многонациональной стране. Герои, воспитанные в разных традициях, объединяются ради спасения ребёнка – символа будущего. Это метафора объединения общества: будущее возможно только через доверие и взаимопомощь.

Фильм опирается на культурные особенности Северного Кавказа: визуальный язык строится на образах гор, древних башен, местных ритуалов и природных контрастов.

Главную роль сыграл Павел Давыдов. Продюсер – Роман Свиридов. Производство кинокомпании Visual Story.

Картина «Латта-Земля» является одной из 12 победительниц Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, впервые проведенного ФПРК осенью прошлого года. Креативным продюсером по приглашению ФПРК выступил Иван Соснин – екатеринбургский режиссер, основатель и руководитель студии Red Pepper Film.

Предыдущая статья
Выставка, посвященная Илье Эренбургу открылась в Музее Победы
Следующая статья
66% digital-авторов уверены, что смогут оставить след в истории литературы

Новое в рубрике