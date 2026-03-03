В Чечне сняли фильм про поиски пропавшего ребенка

В Чеченской Республике завершились съёмки короткометражного фильма «Латта-Земля» при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

В центре сюжета – жизнь отшельника, живущего в горах. Размеренность его быта однажды нарушает исчезновение мальчика Юсуфа – сына местного жителя. Подозрения сразу падают на чужака, и вражда кажется неизбежной. Но общее горе заставляет героев объединиться: они идут по следам ребёнка через леса, туман и каменные башни, преодолевая взаимное недоверие и страх.

Поиски превращаются в путь, где важнее всего оказывается готовность разделить чужую боль и действовать вместе. Утрата оборачивается опытом единения, а история становится метафорой преодоления границ между людьми и народами.

«Это история не о спасении ребёнка, а об очищении души. Чужак спасает не Юсуфа – он спасает в себе способность чувствовать, любить и принадлежать. Фильм существует на грани реализма и притчи, где зимний горный ландшафт становится метафорой внутреннего состояния героя», – отметил автор сценария и режиссёр киноленты Адам Дунаев.

Он добавил, что главная режиссёрская цель – создать атмосферу созерцательного и одновременно напряжённого повествования. История разворачивается почти без слов: язык фильма – это действия, жесты, взгляды, движение камеры и звук пространства.

«Мы следим за героями через ритм природы – туман, ветер, шум реки, гул вертолёта. Сама среда становится равноправным персонажем и участником драмы», – добавил Адам Дунаев.

Картина «Латта-Земля» обращается к теме, важной для всей России: как сохранить доверие и единство общества в многонациональной стране. Герои, воспитанные в разных традициях, объединяются ради спасения ребёнка – символа будущего. Это метафора объединения общества: будущее возможно только через доверие и взаимопомощь.

Фильм опирается на культурные особенности Северного Кавказа: визуальный язык строится на образах гор, древних башен, местных ритуалов и природных контрастов.

Главную роль сыграл Павел Давыдов. Продюсер – Роман Свиридов. Производство кинокомпании Visual Story.

Картина «Латта-Земля» является одной из 12 победительниц Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, впервые проведенного ФПРК осенью прошлого года. Креативным продюсером по приглашению ФПРК выступил Иван Соснин – екатеринбургский режиссер, основатель и руководитель студии Red Pepper Film.