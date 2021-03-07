В честь самого маленького города Подмосковья выпустят почтовую марку

Коми­тет по туриз­му Мос­ков­ской обла­сти высту­пил ини­ци­а­то­ром выпус­ка госу­дар­ствен­но­го зна­ка поч­то­вой опла­ты Рос­сии, посвя­щен­но­го 650-лет­не­му юби­лею под­мос­ков­но­го горо­да Верея. Ини­ци­а­ти­ва была под­дер­жа­на Феде­раль­ным агент­ством свя­зи. Соот­вет­ству­ю­щее реше­ние про­филь­но­го коми­те­та агент­ства было при­ня­то в кон­це фев­ра­ля теку­ще­го года. Офи­ци­аль­ная цере­мо­ния гаше­ния уни­каль­ной мар­ки будет про­ве­де­на в рам­ках юби­лей­ных тор­жеств, кото­рые наме­че­ны в Верее на нача­ло августа.

Дизайн мар­ки еще не опре­де­лен. Жите­ли само­го малень­ко­го горо­да Мос­ков­ской обла­сти и одно­го из самых древ­них горо­дов нашей стра­ны пред­ска­зу­е­мо хоте­ли бы уви­деть на поч­то­вой мар­ке само­го извест­но­го чело­ве­ка Вереи – гене­ра­ла Доро­хо­ва. Имен­но под его руко­вод­ством в 1812 году здесь была раз­би­та фран­цуз­ская армия. Поми­мо Доро­хо­ва, идей у дизай­не­ров будет мно­го. Город сла­вен и архи­тек­ту­рой, и леген­да­ми, и запо­ми­на­ю­щи­ми­ся сим­во­ла­ми. Верея – город, о кото­ром упо­ми­на­ют, когда вспо­ми­на­ют леген­ды об Ала­тырь-камне, дару­ю­щем бес­смер­тие. Уни­каль­на здесь и архи­тек­ту­ра, прак­ти­че­ски пол­но­стью в горо­де сохра­нил­ся облик рус­ско­го про­вин­ци­аль­но­го горо­да 18–19 веков. И, конеч­но, о Верее вспо­ми­на­ют, когда захо­дит раз­го­вор про джин­сы. Имен­но здесь, на мест­ной фаб­ри­ке, шились уни­каль­ные джин­сы «Верея», один из экзем­пля­ров кото­рых в каче­стве экс­по­на­та хра­нит­ся в кол­лек­ции извест­но­го бри­тан­ско­го рок-музы­кан­та Дэви­да Боуи.

При­гла­ша­ем всех посе­тить Верею в дни празд­нич­ных тор­жеств. Здесь будет кра­си­во и инте­рес­но. Отпра­вить открыт­ку или пись­мо с юби­лей­ной мар­кой мож­но будет, посе­тив поч­то­вое отде­ле­ние Вереи. Поч­то­вые мар­ки так­же разой­дут­ся по всей стране, рас­ска­зы­вая о слав­ной исто­рии само­го малень­ко­го горо­да Подмосковья.

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