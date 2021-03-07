В честь самого маленького города Подмосковья выпустят почтовую марку

Комитет по туризму Московской области выступил инициатором выпуска государственного знака почтовой оплаты России, посвященного 650-летнему юбилею подмосковного города Верея. Инициатива была поддержана Федеральным агентством связи. Соответствующее решение профильного комитета агентства было принято в конце февраля текущего года. Официальная церемония гашения уникальной марки будет проведена в рамках юбилейных торжеств, которые намечены в Верее на начало августа.
Дизайн марки еще не определен. Жители самого маленького города Московской области и одного из самых древних городов нашей страны предсказуемо хотели бы увидеть на почтовой марке самого известного человека Вереи – генерала Дорохова. Именно под его руководством в 1812 году здесь была разбита французская армия. Помимо Дорохова, идей у дизайнеров будет много. Город славен и архитектурой, и легендами, и запоминающимися символами. Верея – город, о котором упоминают, когда вспоминают легенды об Алатырь-камне, дарующем бессмертие. Уникальна здесь и архитектура, практически полностью в городе сохранился облик русского провинциального города 18–19 веков. И, конечно, о Верее вспоминают, когда заходит разговор про джинсы. Именно здесь, на местной фабрике, шились уникальные джинсы «Верея», один из экземпляров которых в качестве экспоната хранится в коллекции известного британского рок-музыканта Дэвида Боуи.
Приглашаем всех посетить Верею в дни праздничных торжеств. Здесь будет красиво и интересно. Отправить открытку или письмо с юбилейной маркой можно будет, посетив почтовое отделение Вереи. Почтовые марки также разойдутся по всей стране, рассказывая о славной истории самого маленького города Подмосковья.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.