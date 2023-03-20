В «Читай-городе» прошла дискуссия об актуальности Сергея Михалкова

18 марта в ТРЦ «Европейский» состоялась дискуссия «Сергей Михалков и поколение Альфа» к 110-летию писателя. Инициатором мероприятия стала сеть книжных магазинов «Читай-город».

Площадка объединила исследователей теории поколений, писателей, редакторов, учителей и представителей книжного ритейла. На дискуссии обсудили, как поколение Альфа воспринимает творчество Сергея Михалкова и кто для них олицетворяет образ героя.

Поколение Альфа - это дети, рожденные после 2010 года. Это поколение гаджетов и быстрого контента. Решение о том, интересна ли им новая информация, они принимают мгновенно. Также было отмечено, что для данного поколения книга - более сложный контент, чем Тик-Ток, но стихи Михалкова понятны и вызывают у них положительные эмоции. В школьной программе стихам Михалкова уделяется мало времени, главным образом с творчеством писателя знакомят родители. При этом, заходя в книжный магазин, дети все равно отдадут предпочтение комиксам. «Возможно, если «Дядю Степу» интерпретировать под современные реалии, он станет им ближе и понятнее», - отмечают участники дискуссии.

На вопрос «когда лучше начать читать стихи Михалкова» мнения разделились: цифра разнилась от 2-х лет до 4 класса. Но спикеры отметили: главное - начните читать. А возраст не так важен.

Маргарита Литовская, автор телеграм-канала «Дети и плети», исследователь теории поколений:

– Дети поколения Альфа все проверяют. Они хотят получить свой опыт и сделать вывод: действительно ли перед ними контент? У нас было по-другому: ты был ограничен списком школьной литературы и библиотекой. Сейчас информации много и дети могут самостоятельно выбирать то, что они хотят читать. Согласно исследованиям Google, они за 8 секунд определяют, нравится им контент или нет.

Лариса Арачашвили, победитель конкурса «Учитель года-2019»:

– Школьная программа состоит сейчас из взрослой лирики. Если бы о Михалкове больше говорили в школе, дети бы его читали. К тому же это весело - я читала его 4 классу, они хохотали. Сами они не любят что-либо делать, они не умеют прикладывать усилия. Большинство спотыкаются и бросают, если перед ними что-то сложное. Но книги они читают.

Ольга Муравьева — замдиректора департамента АСТ по редакционной работе и личный редактор Сергея Михалкова на протяжении 24 лет:

– Стихи Михалкова предназначены для малышей - это как колыбельная на ночь. «Дядя Степа» тоже уже не подходит детям младших классов. В школе нужно уже читать более сложные произведения - басни и прозу Михалкова.

Вадим Панов, писатель-фантаст:



– В школьной программе Михалков не нужен. Михалкова нужно читать для души, для диалога с ребенком. Это простые и добрые стихи, которые нужно читать с 2-х лет. Для них Дядя Степа - это их папа.

Ольга Олюшина, руководитель отдела по связям с общественностью сети книжных магазинов «Читай-город»:

– Накануне 110-летия мы задались вопросом, а кто покупает книги писателя сегодня? Выяснили, что Михалков воспринимается как нечто обязательное. Родители приходят за детской книгой и в первую очередь идут к полке с Михалковым. А их дети — за комиксами про супергероев. Родители думают, что ребенок читает ради картинок, а доброе и вечное в лице Михалкова проходит мимо. Современные детские книги - тоже про доброе и вечное, просто в другом формате.

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