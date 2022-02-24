В Cube.Moscow открывается выставка NFT искусства SHIP: Future Artists Tokyo 2022

26 февраля 2022 года в пространстве Cube.Moscow откроется выставка NFT искусства SHIP: Future Artists Tokyo 2022, созданная на основе работ, представленных в коллекции японской NFT платформы FAT. На диджитал выставке покажут работы 24 японских художников.

Основной темой выставки в Москве организаторы выбрали образ корабля как символа надежды, соединяющий всё более разобщенный мир.

«Распространение пандемии COVID-19 ограничивает свободное передвижение, и поэтому нам кажется важным постоянное напоминание о важности связей между людьми. Нас всегда объединяло универсальное желание, которое не изменилось с античных времен, — двигаться в направлении своего сердца и чувствовать подлинность артефактов на расстоянии одного вдоха.

То, что связывает нас, несмотря на разделение, — это воля к поиску связей, намерение, ставшее результатом идеи «корабля». Начиная с доисторических времен человечество наделяло корабль надеждой и воспевало молитвы будущему каждый раз, когда мы погружались во времена кризиса. Каждая работа, представленная на выставке, отражает в себе различный спектр идей и мыслей художников, их эстетику, страсти и убеждения.

Чтобы перевезти эти произведения искусства через море, мы преобразовали их в трехмерную компьютерную графику. Воспроизводя каждую мельчайшую деталь так, словно слышим дыхание автора с обратной стороны картины, со скрытой стороны скульптуры и чувствуем молитвы художника.

Человечество плывёт по открытому морю с новыми технологиями, с сектантами и GPS, чтобы обезопасить маршруты. Мы бы хотели обратить внимание на NFT (Non-Fungible Token) — блокчейн-технологию, гарантирующую подлинность произведений искусства, словно новый компас, направляющий нас в неизведанном море, которым является цифровая реальность. Защитив ценность видео, цифровых картин и моделей, подлинность которых ранее было сложно определить, NFT позволяет этим работам получить ликвидность на рынке. Эта трансформация должно стать новым направлением для художников и для мира искусства».

Выставка завершит работу 13 марта.

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