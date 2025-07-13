В Центре «Зотов» открылась ольфакторная выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе»

Центр «Зотов» представляет выставку «Красная Москва. Женщина в большом городе», посвященную парфюмерной индустрии в России 1920–1930-х. Более 200 экспонатов, от работ известных живописцев до винтажных аксессуаров и ольфакторных инсталляций, представят индустрию красоты как историю развития города и преобразования советской повседневности. Хроника этих изменений прозвучит «голосами» работниц возрождающихся парфюмерных фабрик и москвичек, вместе с которыми взрослела культовая «Красная Москва».

Экспозиция стала первым ольфакторным проектом центра. Кураторы экспериментально подошли к методологии исследования эпохи 1920–1930-х, собрав широкий массив данных об обонятельных впечатлениях времени, тем самым сделав запах главным героем экспозиции. На выставке он становится носителем наследия и воспоминаний прошлого, а ароматы выступают в качестве самостоятельных объектов.

Сама красная Москва, молодая столица Страны Советов, в 1920–1930-е годы переживала второе рождение. Дома-коммуны, соседствующие со старомосковскими постройками, фабричные рабочие, делящие жизненное пространство с нэпманами и вчерашней буржуазией — именно в этом хаотичном, пахнущем керосином, пудрой, дешевой махоркой и цветущей сиренью ольфакторном пейзаже зарождалась советская парфюмерия.

Экспозиция поделена на десять разделов: «Пролетарская Москва», «Фабрика “Бывш. Брокаръ”», «Нэпманская Москва», «Мосье Мишель», «Империя ТЭЖЭ», «Проф. Брюсова», «Тов. Жемчужина», «Магазин ТЭЖЭ», «Новая Москва», «Послесловие». Начнется повествование со стремительно растущей Москвы 1920-х годов: посетители услышат разные городские звуки и запахи, характерные для того времени, увидят процесс восстановления мыльной фабрики и исследуют изнанку городской жизни в условиях НЭПа. Затем зритель познакомится с «ТЭЖЭ» (так сокращенно называли государственный трест «Жиркость», ведавший парфюмерно-косметической промышленностью). В 1920–1930-е трест объединял под своим брендом все производства, так или иначе связанные с индустрией парфюмерии и косметики.

Следующие разделы посвящены Москве 1930-х. В них посетитель «находится» в более процветающем городе, где появляются первые бутики, а советская парфюмерия выходит на международный рынок. Путь к финалу экспозиции проходит через гостиную, в которой будут демонстрироваться фрагменты советских кинолент периода 1950–1980-х, запечатлевшие взросление жительниц столицы вместе с «Красной Москвой». В последнем зале расположился объект современной московской художницы Ирины Кориной, созданный специально для выставки.

В экспозиции представлены реконструкции и вариации на тему ароматов, вдохновленных советскими духами, популярными в первой половине ХХ века. Также посетители смогут познакомиться с винтажным ароматом французского L’Origan Coty 1905 года, ставшего референсом для «Красной Москвы». Помимо рукотворных парфюмерных композиций на выставке будут слышны характерные запахи городской среды и повседневности 1920–1930-х — керосина, сирени, хлеба, креозота, махорки, шоколада, мыла, бани и других. Кураторами было собрано и исследовано более 400 свидетельств о разных обонятельных впечатлениях города того времени.

Ключевым ольфакторным опытом на выставке станет «Парфюмерный орга́н» (так на профессиональном жаргоне называют рабочее место парфюмера), при помощи которого можно будет ознакомиться с семью изолированными нотами «Красной Москвы», а также самостоятельно менять тональность композиции, варьируя концентрацию составляющих.

В ольфакторном сопровождении выставки приняли участие dsm-firmenich, Givaudan, Greenwax, SensoryLAB, ООО Арнест ЮниРусь и Группа компаний Русагро (бренд «Рецепты чистоты»).

Среди визуального искусства в экспозиции представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, плакаты и фотография. Зрители увидят произведения таких художников, как Юрий Пименов, Константин Юон, Александр Самохвалов, Аристарх Лентулов, Игорь Грабарь и других. Также на выставке можно будет увидеть парфюмерные флаконы и подарочные коробки, пудреницы и другие предметы женского быта, этикетки и афиши из частной коллекции Ирины Воробьевой.

В выставке принимают участие более 25 российских музеев и частных собраний: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей В. В. Маяковского, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Собрание Романа Бабичева, Архив Александра Родченко и Варвары Степановой, частная коллекция Ирины Воробьевой и другие.