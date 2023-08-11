В День физкультурника Музей Победы пригласил посетить Аллею спорта

12 августа, в День физкультурника, Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на спортивные мероприятия, которые пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Все активности будут бесплатны.

На Аллее спорта Федерация городошного спорта города Москвы представит свою площадку, где посетители мемориального комплекса на Поклонной горе смогут попробовать свои силы в этом традиционном русском виде спорта. Кроме того, на этой же аллее Русская шахматная школа проведет турнир по блицу. Для участия в соревнованиях надо зарегистрироваться на сайте www.chessrussian.ru. Также спортсмены крупнейшей российской шахматной школы научат всех желающих азам этой интеллектуальной игры.

На площадке ДОСААФ гости парка смогут познакомиться со спортивным транспортом для езды по пересеченной местности — гости увидят карты, багги и мотоциклы. Посетителям также предложат установить палатку, продемонстрировать навыки ориентирования на местности, проверить свои силы в перетягивании каната и многое другое.

Кроме того, в локации «Фронтовая агитбригада» состоится большая концертная программа. Перед гостями мемориального комплекса на Поклонной горе выступит оперная певица сопрано, лауреат международных конкурсов и фестивалей Оксана Беленькая с концертом «Летняя романсиада». В этот день на легендарной полуторке участники фестиваля «Московская студенческая весна» и участники проекта «Голоса Победы» исполнят авторские стихи, фронтовую поэзию, песни.

Всех желающих приглашают посетить бесплатную автобусную экскурсию по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Расписание и маршрут экскурсии можно изучить на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический»: https://victorymuseum.ru/projects/park-pobedy/

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится Музеем Победы при поддержке Правительства Москвы. Мероприятия проходят каждые выходные в течение лета и осени.

Ознакомиться с полной программой и следить за изменениями мероприятий можно на сайте Музея Победы.

Начало: 11.00.

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