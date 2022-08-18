В День географа в Севастополе открылась выставка Музея Мирового океана

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18 августа в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе начинает работу выставка «Океаны барка «Седов» из собрания Музея Мирового океана. Выставка посвящена 100-летнему юбилею парусника – самого крупного учебного парусного судна в мире.

Основой выставки стали предметы, собранные во время кругосветной экспедиции «Паруса мира – 2020», организованной в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Великой Победы. Это биологические и геологические образцы, артефакты, рисунки, фотографии, которые пополнили Государственный музейный фонд.

Двое сотрудников музея, художник Евгений Машковский и старший научный сотрудник Павел Матвиец, продолжая традиции русского исследовательского мореходства, во время кругосветки вели исследовательскую работу на борту «Седова». 

Научной группе музея удалось собрать и привезти коллекцию из более чем 500 предметов, часть которых представлена на выставке в Севастополе. Отдельная площадка посвящена истории барка «Седов», экипажу и удивительной судьбе парусника. Севастопольцы смогут побывать на выставке Музея Мирового океана до 30 октября.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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