В День памяти и скорби телебашни РТРС окрасятся в красный

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22 июня — в День памяти и скорби — на телебашнях РТРС будет включена специальная художественная подсветка.

Красным цветом, символизирующим пламя свечи и Вечного огня, окрасятся телебашни в Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Саратове, Тамбове, Улан-Удэ, Черкесске и других городах. На медиафасадах башен отобразится текст «22 июня — День памяти и скорби».

В Челябинске на поверхности башни появится надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и изображение вечного огня с датами 1941-1945, а в Ростове-на-Дону — георгиевская лента и текст «#МыПомним».

День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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