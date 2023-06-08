В День России телебашни озарятся праздничной подсветкой

12 июня РТРС включит на телебашнях тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня России. На медиаэкранах башен появятся поздравления, государственный флаг России, изображение салюта и надпись «#МыВместе».
В праздничном освещении предстанут телебашни в Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Назрани, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске, Черкесске и Ярославле.
В этот же день будет введена в эксплуатацию подсветка телебашни в Братске. Башня станет девятой в ряду «светящихся» антенно-мачтовых сооружений РТРС, расположенных не в столицах регионов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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