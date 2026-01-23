В день рождения Леонида Ярмольника КИОН поделился новыми фото со съёмок сериала «Полдень»

22 января Леонид Ярмольник отмечает день рождения. Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko присоединяются к поздравлениям в адрес артиста и делятся новыми фотографиями со съёмок масштабного сериала «Полдень» — экранизации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В проекте Ярмольник исполняет роль Рудольфа Сикорски — одного из самых известных и значимых персонажей вселенной Стругацких, главы Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями. Именно Сикорски запускает цепочку событий, в центре которых — тревожная миссия Максима Каммерера, от исхода которой зависит будущее Земли.

«Жук в муравейнике», написанный в 1979 году, по праву считается одним из самых знаменитых произведений братьев Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз, была переведена на 19 языков, и при этом никогда прежде не экранизировалась. «Полдень» станет первым экранным воплощением этой истории.

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.

Режиссёром нового сериала стал Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Тёлки» и «Номинация». Художником по костюмам выступила Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»). Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец («КИОН»), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko). Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Роли в новом сериале исполняют: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин и другие.

«Леонид Исаакович — человек особой харизмы, юмора и способности относиться к себе и к остальным с иронией и добрым «стебом» в глазах. В этом он очень заразительный и воодушевляющий. Влияние мастера так широко распространяется на коллег, что, если Ярмольник, дубле на десятом, вдруг упускает текст в монологе, то эта забывчивость передается по цепочке, от дубля к дублю, на других. То ли от сочувствия, то ли от глубокого проникновения его эмоций в нас всех. И его же мастерство спасает всё. В итоге мы приобретаем новую сцену на выходе. Так что, мои самые искренние поздравления веселому, глубокому и искреннему человеку, Леониду Исааковичу Ярмольнику», — рассказал исполнитель роли Бромберга Борис Хвошнянский.

Фото: пресс-служба КИОН