В День ВМФ для гостей в тельняшках вход в Ржевский филиал Музея Победы будет бесплатным

30 июля вход в Ржевский филиал Музея Победы будет свободным для посетителей в тельняшках или бескозырках. Акция проводится в честь Дня Военно-морского флота. Жители и гости Тверской области могут бесплатно посетить экспозиции музея «Ставка Сталина» и музейного павильона Ржевского мемориала Советскому солдату. Площадки будут работать с 10.00 до 18.00.
«По случаю празднования Дня ВМФ мы также приглашаем бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы школьников, студентов, многодетные семьи. В этот день гости могут ознакомиться с экспозициями и временными выставками, а также увидеть масштабную акцию у подножия Ржевского мемориала», – рассказали в Музее Победы.
В 13.00 у Ржевского мемориала Советскому солдату пройдет патриотическая акция. Более 300 человек развернут масштабную Георгиевскую ленту, длина которой — 20 метров. Кроме того, гостей Ржевского мемориала приглашают посетить музейно-выставочный павильон и ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы, а также увидеть уникальные раритеты, найденные на местах боев в Тверской области.
В музее «Ставка Сталина» посетители окажутся в воссозданном историческом интерьере времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В этом небольшом деревянном доме Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года, здесь было принято решение о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. Помимо основной экспозиции, в музее работает выставка в рамках проекта «Титаны Ржева», посвященная участнику Ржевской битвы Герою Советского Союза Геннадию Габайдуловичу Габайдулину.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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