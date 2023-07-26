В День Военно-морского флота школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы

30 июля, в День Военно-морского флота, Музей Победы подготовил для посетителей тематическую праздничную программу. Гостей ждет бесплатный концерт, мастер-класс и выставки. Кроме того, многодетные семьи, студенты и школьники смогут бесплатно посетить экспозиции и залы музея (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»).

Откроет праздничную программу тематический мастер-класс «Морской кораблик». Юных посетителей научат пошагово делать аппликацию из цветной бумаги. Занятие состоится в детском досуговом центре Музея Победы.

В Зале Полководцев состоится концерт участников патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Перед посетителями выступит обладатель Гран-при телевизионного фестиваля военной песни «Виктория», победитель в номинации «Морская песня» Международного фестиваля «Дни моря» в Финляндии, лауреат литературной премии имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, капитан 2-го ранга запаса из Кронштадта Сергей Палкин.

Гостей музея также приглашают посмотреть выставочный проект «Война: день за днем», посвященный Военно-морскому флоту в годы Великой Отечественной войны. Во временной экспозиции покажут около 40 раритетов из фондов музея: летнюю форму краснофлотца образца 1934 года, форма офицера ВМФ образца 1943 года со знаками различия инженер-капитана I ранга года, а также навигационные инструменты, образцы техники и плакаты. Например, посетители увидят агитплакаты ВМФ времен Великой Отечественной художника Петра Мальцева, листовку с клятвой краснофлотцев, старшин и офицеров Ладожской военной флотилии, данной 17 сентября 1944 года.

Кроме того, в этот день можно будет посетить еще несколько выставок Музея Победы: «Утраченное детство», «Крупным планом», «Фронтовой театр Евгения Кобытева», выставки в рамках проекта «Шесть ударов Победы» и другие.

Программа:

13:00 – Мастер-класс «Морской кораблик». Детский досуговый центр Музея Победы.

16:00 – Концерт «Журавли Победы». Зал Полководцев.

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