В День защиты детей телебашни засверкают праздничными огнями

1 июня РТРС включит на телебашнях тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня защиты детей. На медиаэкранах башен появятся поздравления и символы праздника: изображения детей, воздушных шаров и цветов.
Яркое световое шоу украсит башни в Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Казани, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Твери, Челябинске, Черкесске и Ярославле.
День защиты детей отмечается с 1950 года. Он учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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