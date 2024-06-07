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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«В девять лет я уже был очень любвеобильным». Актер Михаил Богдасаров рассказал о своём детстве

editor
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Несмотря на то, что артист родился и вырос в Москве, у него армянское происхождение. Поэтому Богдасаров в шоу Анфисы Чеховой решил поделиться со зрителями рецептом долмы – популярного на Кавказе блюда. Причем, точно так же эту закуску раньше готовила мама Михаила. А когда он женился, родительница даже сделала несколько килограмм долмы. Она хотела, чтобы молодожены могли несколько дней провести только вдвоем и никуда не выходить.

В эфире Богдасаров поделился самыми разными воспоминаниями из детства, в том числе и о том, как впервые испытал романтические чувства.

В пионерлагере я был влюблен в вожатую, девушку необыкновенной красоты. Это был мой первый сердечный опыт. Я старался ее рисовать, постоянно смотрел на нее. Это был юг, поэтому все вожатые постоянно носили в купальниках – мы же ходили на пляж. И там я на нее смотрел. Но, хотя я влюбился в вожатую, дрался за другую девочку, на всю жизнь остался шрам. Так что в девять лет я уже был очень любвеобильным», – признался Михаил.

Кроме того, Богдасаров рассказал о том, как решил стать актером (тут тоже не обошлось без помощи девушки), а потом вылетел из вспомогательной труппы Театра-студии на Красной Пресне. Впрочем, юному Михаилу это потом не помешало поступить в ГИТИС и сделать успешную карьеру.

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