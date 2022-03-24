В Дмитрове и Коломне стартует новый областной масштабный проект «Подмосковный АРТ-Визит»

26 марта 2022 года, в Дмитрове и Коломне стартует проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит».

«В масштабном проекте, который будет реализован с марта по декабрь 2022 года, объявленного годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, участвуют 10 городов региона – Балашиха, Дмитров, Истра, Королёв, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск, Солнечногорск – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова, – В программе – творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, выездные концерты в муниципальных образованиях, создание и развитие системы межмуниципального взаимодействия в сфере культуры на территории Подмосковья».

Всего в рамках «Подмосковного АРТ-Визита» запланировано более 40 мероприятий, в которых примут участие свыше 2 тысяч человек, представляющие любительские коллективы Подмосковья, а также Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны» под руководством заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова.

26 марта проект откроется концертами Народного коллектива Ансамбля песни и пляски «Истра» им. В.А. Ширшова в Дмитрове и детского хора из Красногорска «Алые паруса» – в Коломне.

Народный коллектив Ансамбль песни и танца «Истра» им. В.А. Ширшова – один из ведущих коллективов народного сценического искусства Московской области. Неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов. Творческую и концертную деятельность ведет уже более 70 лет.

Коллектив выступал на концертных площадках различного уровня, включая Государственный Кремлёвский дворец, Концертный зал им. П.И. Чайковского, Колонный зал Дома Союзов, гастролировал за рубежом.

В 1962 году ансамблю присвоено почетное звание «Народный коллектив», которое коллектив сохраняет до сих пор.

В состав ансамбля входят хоровая, инструментальная и танцевальная группы. Всего – более 60 человек.

Концертный хор девочек детской хоровой школы «Алые паруса» из Красногорска в 2016 году получил золотую медаль на IX Всемирных хоровых играх в Сочи в номинации «Духовная музыка» и стал чемпионом в номинации «Детские хоры».

В 2017 году хор девочек стал чемпионом III Европейских хоровых игр и выиграл два «Гран-при наций» в номинациях «Духовная музыка» и «Детский хор».

В 2019 году хор «Алые паруса» стал обладателем двух золотых медалей на фестивале «Гран-при наций» в Гётеборге в номинациях «Детский хор» и «Духовная музыка в сопровождении».

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