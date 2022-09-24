В Дмитрове после модернизации в рамках нацпроекта «Культура» открывают модельную библиотеку

27 сентября в 13.00 после модернизации открывается Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, победившая в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году.
Сумма средств федерального финансирования составила 10 млн рублей. На эти деньги закуплена мебель, новые книги, техника и оборудование, оформлен интерьер. Библиотечное обслуживание полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных систем, приобретен библиотечный робот для обслуживания читателей.
Полностью реорганизовано пространство, созданы центр чтения, интеллект-зал и зал творчества, зал редкой книги, выставочная зона (арт-холл), зона отдыха (лаунж-зона), зал-трансформер, позволяющий проводить разнообразные мероприятия. Закуплено почти 5 тысяч книг.
Для удобства читателей время работы библиотеки продлено до 21 часа.
Дмитровская библиотека станет 12-й модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта «Культура».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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