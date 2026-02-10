26 февраля в Доме-музее Чехова в Москве состоится премьера постановки «СИРИНЪ» по Чехову — первый в мире театральный спектакль, основанный на рассказе «Ведьма», написанном за один день 140 лет назад.

Новая театральная постановка режиссёра Андрея Селиванова «СИРИНЪ» создана по мотивам рассказа «Ведьма», который писатель написал всего за один день ровно 140 лет назад. Этот уникальный проект реализуется при поддержке Чеховского просветительского общества.

Впервые в истории литературы и театра произведение «Ведьма» будет представлено в форме полноценной постановки. Режиссер Андрей Селиванов, известный своими яркими и инновационными работами, создает спектакль, в котором сочетаются элементы театра и кино. Персонажи одновременно находятся на сцене и на экране, что позволяет зрителю погрузиться в атмосферу магии и обыденности, переплетающихся в судьбах героев.

«Мы делаем «СИРИНЪ» как историю о тонкой грани — когда обычная жизнь вдруг становится мифом, а миф звучит пугающе узнаваемо. Чехов в «Ведьме» оставляет вам выбор: это колдовство или человеческая природа. В спектакле этот выбор становится частью действия», — говорит режиссер Андрей Селиванов.

Рассказ «Ведьма» был создан Чеховым в феврале 1886 года и сразу же вызвал широкий отклик. В то время, когда критики отмечали его чувственность и натуралистичность, Толстой называл его одним из лучших произведений автора. В постановке особое внимание уделяется тонкой грани между магией и человеческой природой, а сюжет рассказывает о встрече обитателей заснеженной деревенской сторожки — дьячка Савелия, его жены Раисы, почтальона и ямщика. В их диалогах, наполненных трагикомизмом и магией, переплетаются обыденность и миф.

В спектакле участвуют ведущие актеры московских театров: Артем Григорьев, Сергей Яковлев, Ольга Король и Евгений Жигаленков. Их мастерство и харизма помогают воссоздать атмосферу зимней русской глубинки, где магия и реальность переплетаются в судьбах героев. Взаимоотношения между персонажами вызывают и смех, и грусть, а магический мотив — тонкую грань между обыденностью и мистикой — усиливает драматическую насыщенность спектакля.

Особенностью постановки является использование современных технологий — персонажи одновременно находятся на сцене и на экране, что создает эффект присутствия и усиливает эмоциональное воздействие. Такой подход делает спектакль не только уникальным художественным опытом, но и демонстрирует новые возможности современного театрального искусства.

Продюсер Чеховского просветительского общества Андрей Заруев подчеркнул, что постановка «СИРИНЪ» планируется к участию в крупных международных форумах и фестивалях. По словам продюсера, этот проект может стать стратегическим инструментом для продвижения российской культуры на мировой арене. Используя театральное искусство как универсальный язык, Россия сможет ярко представить свои культурные достижения, обходя стереотипы и протокольные рамки.

«Это важный шаг в демонстрации богатства и многообразия российской культуры, — отмечает Заруев. — Мы хотим, чтобы спектакль стал мостом между русской литературой и мировой сценой, чтобы показать, что наше искусство — современное, глубокое и актуальное».