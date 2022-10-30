В Доме музыки состоялся концерт известных исполнителей произведений Петра Ильича Чайковского

Два величайших шедевра русской музыки — Первый фортепианный концерт Чайковского и Второй концерт Прокофьева — прозвучали в рамках программы «Великие русские концерты» в Московском доме музыки 28 октября.

За пультом оркестра «Академия Русской Музыки» – выпускник Московской консерватории, обладатель престижной Международной премии им. Бориса Чайковского в 2019 году Иван Никифорчин. В марте 2021 года он дебютировал в Большом театре в качестве приглашенного дирижера в опере В.А. Моцарта «Дон Жуан». Также Иван Никифорчин стал лауреатом премии конкурса Рахманинова, художественным руководителем которого был Денис Мацуев.

Концертные номера исполнит пианистка Елена Дроздова — лауреат пяти международных конкурсов, в том числе на престижном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии. Пианистка Елена Дроздова обладает яркой индивидуальностью, способной повести за собой, увлечь слушателя в глубины и просторы музыкальных миров.

Также в числе музыкантов пианист Александр Лубянцев. О нем всерьез заговорили как о музыканте после выступления на XIII Международном конкурсе им. Чайковского, где он был удостоен Третьей премии. Музыкант также является лауреатом более десяти музыкальных конкурсов.

В 2011 году на Александра Лубянцева напали на вокзале Петрозаводска. Молодого человека сильно избили. С травмами лица и сотрясением мозга музыканта доставили в больницу, где он несколько часов провел в бессознательном состоянии. Прошло 11 лет после того страшного ЧП, и только сейчас Александр Лубянцев вновь возвращается на большую сцену, чтобы сыграть одни из своих любимых произведений.

— Действительно, это один из самых больших концертов, в котором я участвую впервые за 11 лет, — рассказывает Александр. – Но все эти годы после того страшного нападения не прошли даром, я репетировал, брал новые произведения в работу и, конечно же, восстанавливался. В ближайших планах будет исполнение уже на большой сцене новой полностью русской программы из произведений Рахманинова и Прокофьева, подготовка к новым выступлениям с новыми, или хорошо забытыми меню Концертами для фортепиано с оркестром.

Дополнительная информация представлена на сайте Московского дома музыки.

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