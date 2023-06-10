В Донецке показали просветительский спектакль «Трудный экзамен» в рамках конкурса школьных постановок Знание.Театр

9 июня театральный коллектив МБОУ «Специализированная физико-математическая школа № 17 г. Донецка» провел показ в рамках всероссийского конкурса на лучшую постановку просветительского спектакля «Трудный экзамен» молодежными коллективами. Конкурс проводит Российское общество «Знание» совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Перед началом спектакля труппе была зачитана телеграмма Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко с пожеланием дальнейших творческих успехов. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль обратился к участникам с видеообращением.

«Я уверен, что в эту постановку вы вложили свои таланты, умения и сердца, а на репетициях проявляли лучшие качества профессиональных актеров, постоянно работая над собой, совершенствуясь и развиваясь. Я хочу поблагодарить вас и весь коллектив школьного театра «Студия 17» за участие в нашем конкурсе. Я уверен, что ваш пример вдохновит очень многих ребят. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, добывать знания, развиваться самим и развивать нашу страну. Ну а мы, Российское общество «Знание», всегда будем для вас надежным партнером и опорой», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Почетными гостями на показе стали председатель регионального отделения партии «Новые Люди» ДНР, депутат Народного Совета ДНР Алексей Дорофеев; руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Денис Чернобай; заместитель главы администрации Ворошиловского района г. Донецка Анна Бондаренко; начальник отдела образования администрации Ворошиловского района г. Донецка Светлана Малина; директор Донецкого Республиканского дворца детского и юношеского творчества (региональный координатор школьных театров) Наталья Кащаева; главный администратор Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Леонид Эйсмонт; актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. Бровуна Александра Ежунова и Стас Парфенов.

К участию в конкурсе приглашаются молодежные театральные коллективы от 14 до 25 лет. Участникам предлагается поставить спектакль по пьесе «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку.

Зарегистрировать театральный коллектив можно до 30 июня 2023 года на сайте проекта. Прием работ открыт до 30 сентября. Полные условия доступны в положении о конкурсе на официальном сайте.

Заявки будут рассмотрены Экспертным советом конкурса, в который войдут известные деятели культуры и искусства. С 1 по 14 октября они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России. Театральные коллективы, ставшие лауреатами проекта, получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге лауреатов — он выступит с постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.

На сайте проекта доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска». Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогут методические материалы, подготовленные Обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий.

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» реализуется в партнерстве с всероссийским проектом «Школьная классика» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Проект проходит уже третий сезон и содействует созданию детских и юношеских театральных объединений и активному развитию существующих. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» собирает в этом проекте молодые таланты и дает им толчок к развитию в сфере театрального искусства в содружестве и при экспертной поддержке Театрального института имени Бориса Щукина. Проект также проходит при поддержке Министерства культуры России и Министерства просвещения России в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», который направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Напомним, что всероссийский конкурс Знание.Театр на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился в 2022 году. Было подано 420 работ из 68 регионов России. Лучшим произведением стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Премьерный показ спектакля профессиональной труппой состоялся 2 сентября 2022 г. в Москве на площадке Российского академического молодежного театра. В октябре – ноябре 2022 г. показы прошли в рамках театрального фестиваля в трех городах: Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В программу вошли тематические лекции, мастер-классы от ведущих театральных деятелей России.

Проект Знание.Театр проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

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