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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В эфире Радио Romantika появились русскоязычные хиты, вдохновленные любовью

editor
By editor
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радио romantika
Фото © пресс-служба ГПМ Радио

Обновлен музыкальный плейлист Радио Romantika. Помимо любимых зарубежных композиций, теперь в эфире можно услышать русскоязычные песни. Это узнаваемые с первых нот хиты, преимущественно среднего и средне-медленного темпа, которые хочется сделать громче и начать подпевать.

«Мы тщательно отобрали эти композиции, чтобы создать еще более романтичную атмосферу на нашей радиостанции. Это не просто музыка, это песни, вдохновленные любовью, целая история, которая может тронуть самые глубокие струны души. Они напоминают о первой любви, о романтических переживаниях, о том, как важно ценить каждый момент жизни», – говорит продюсер Радио Romantika Елена Яковенко.

В русскоязычной подборке – песни разных лет: от хитов 90-х, которые дарят приятные воспоминания о забытых романтических чувствах, до современных композиций 2020-х годов, появившихся совсем недавно, но уже завоевавших множество сердец. Они звучат в эфире два раза в час.

Музыка Радио Romantika дарит атмосферу идеального свидания, где бы вы ни находились.

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