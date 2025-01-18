В эфире Радио Romantika появились русскоязычные хиты, вдохновленные любовью

Обновлен музыкальный плейлист Радио Romantika. Помимо любимых зарубежных композиций, теперь в эфире можно услышать русскоязычные песни. Это узнаваемые с первых нот хиты, преимущественно среднего и средне-медленного темпа, которые хочется сделать громче и начать подпевать.

«Мы тщательно отобрали эти композиции, чтобы создать еще более романтичную атмосферу на нашей радиостанции. Это не просто музыка, это песни, вдохновленные любовью, целая история, которая может тронуть самые глубокие струны души. Они напоминают о первой любви, о романтических переживаниях, о том, как важно ценить каждый момент жизни», – говорит продюсер Радио Romantika Елена Яковенко.

В русскоязычной подборке – песни разных лет: от хитов 90-х, которые дарят приятные воспоминания о забытых романтических чувствах, до современных композиций 2020-х годов, появившихся совсем недавно, но уже завоевавших множество сердец. Они звучат в эфире два раза в час.

Музыка Радио Romantika дарит атмосферу идеального свидания, где бы вы ни находились.