В эфире телеканала «Индия» − горячие премьеры сериалов

Новые сериалы зрители телеканала увидят уже в июле, а премьера еще двух состоится осенью этого года.

«Мы открываем новую страницу в истории телеканала, эфир которого наполнят новые современные индийские сериалы – яркие и самобытные. Знаем, что наши зрители очень ждали этих новинок. Надеемся, что контент, который мы отобрали, придется им по вкусу», – говорит Антон Чижов, Директор Департамента киноканалов «Ред Медиа».

Киномарафон открыл сериал «Без защиты». Уже в июле по будням в 19.00 на «Индии» смотрите романтическую драму о любви и предательстве, смерти и жизни. Главные герои теряют своих супругов в автокатастрофе: Зоя – мужа, а Адитья – жену. К ужасу оставшихся в живых оказалось, что погибшие были любовниками. Главные герои переживают не только смерть своих любимых, но и их измену. Горе, разочарование и желание разобраться в произошедшем сближает Зою и Адитью. Но есть ли у них шанс на новое счастливое будущее?

В год своей премьеры сериал «Без защиты» сразу же вошел в пятерку лучших кинопроектов. Газеты называли его «глотком свежего воздуха», отмечая и нетривиальный сюжет, и великолепную игру актеров. Фильм получил множество профессиональных наград как лучшее шоу, а Дженнифер Уинглет и Харшад Чопра, исполнившие главные роли, удостоились звания лучшего актера и лучшей актрисы года.

31 июля в эфире канала состоится премьера сериала «История наших отношений» с молодыми, но уже известными актерами − Шакти Аророй, Адити Шармой и Драшти Дхами в главных ролях. Мелодрама, повествует об истории двух подруг. Одна из девушек влюбляется в мужа своей подруги, и в какой-то момент, эти чувства становятся взаимными. Герои находятся перед непростым выбором: оставить все как есть или принять ситуацию и полностью отдаться своим чувствам. Смотрите по будням в 17.30.

Осенью телеканал «Индия» представит две разноплановые новинки, которые придутся по душе почитателям индийской истории и поклонникам детективного жанра.

«Королева Джанси». Биографический сериал о национальной героине Индии – Лакшми-баи, снятый талантливым режиссером Дармешом Шахом («Сита и Рама»). Лакшми-баи стала символом страны в борьбе против британского владычества. Пройдя путь от дочери брахмана до княгини, она была замечательной женой, любящей матерью, мудрой правительницей и храбрым воином, возглавившем знаменитое Сипайское восстание.

«Дев». Детективный сериал от индийской компании Peninsula Pictures, проекты которой ежегодно получают высокие награды на индийских и международных телевизионных конкурсах. Главный герой картины – детектив Дев Ананд Бирман, сражается с внутренними демонами, терзающими его после смерти супруги. Он стал затворником, но продолжает работать и расследовать уголовные дела. Его напарник считает, что Дев сам виноват в том, что с ним происходит. А еще он уверен, что именно Дев убил свою жену.

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