В Екатеринбурге отреставрируют особняк Яковлевых-Борчанинова

Управление государственной экспертизы Свердловской области рассмотрело документацию по реставрации объекта культурного значения «Дом купцов Яковлевых – Борчанинова», расположенного в центре Екатеринбурга. По итогам государственной экспертизы было выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Точный год начала строительства этого здания неизвестен, но первое упоминание о нем появилось в 1859 году. Тогда по адресу дома располагались два здания: торговая лавка и особняк. Их хозяин, купец Сергей Яковлев, перестроил здания и объединил два фасада. Так появилась арка и внутренний двор.

В 1905-м Яковлев продал особняк знаменитому фабриканту и меценату Борчанинову – а тот, в свою очередь, тоже заказал перепланировку дома – предположительно известному архитектору Юлию Дютелю. Именно тогда на фасаде здания появился лепной декор.

После революции здание было национализировано и неоднократно перестраивалось. В разные годы его помещения занимали стрелковая дивизия, областной комитет Союза коммунальщиков, «Уралэнерго», «Свердловэнерго», институт УралТЭП и даже детский сад.

В 1980 года в Доме купцов Яковлевых – А. Е. Борчанинова расположилась Детская филармония, но в 2007-м обветшавшее здание пришло в аварийное состояние: в нем обрушился потолок. Четыре года назад филармония провела историческое обследование особняка, а правительство Свердловской области выделило деньги на разработку проектно-сметной документации на его реставрацию и приспособление для современного использования.

По проекту внешний облик особняка и все элементы предмета охраны останутся без изменения. В здании разместятся четыре репетиционных зала и специальный концертный зал с электронным органом, где можно будет проводить творческие встречи и выступления. На чердаке под восстановленной крышей разместятся технические помещения.

Проектную документацию подготовило ООО «Архстройинвест».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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