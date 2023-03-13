В Екатеринбурге отреставрируют Усадьбу Злоказова

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия областного значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного в столице Урала на улице Пролетарской, рассмотрели и одобрили в ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Сегодня рассматриваемый дом особнякового типа вместе с другими объектами культурного наследия, сохранившимися на Пролетарской (бывшей Офицерской) улице, формируют историческую застройку города. Изначально это была усадьба протоирея Попова, которую у его наследников в 1895 году выкупил владелец суконной фабрики, купец 1-й гильдии, промышленник и потомственный почетный гражданин Федор Злоказов. Именно он подал заявку в Екатеринбургскую городскую управу, сообщив о намерении «перестроить двухэтажный каменный дом, переоштукатурить фасад и выстроить каменный заплот вместо деревянного» и заказал соответствующий проект у архитектора Юлия Дютеля. Проект фасада здания, украшенного богатым лепным декором, был заверен техником чертежником Александром Чирковским, который в этот период занимал должность городского архитектора.

В результате перестройки и оформления придомовой территории пространственно-планировочная композиция усадьбы Злоказова в некотором смысле стала соответствовать европейской классицистической схеме «дом между двором и садом». Работы продлились с 1896-го по 1898 год, что засвидетельствовано на фотопанораме, сделанной в то время митрополитом Вениамином Метенковым с колокольни Екатерининского собора.

До наших дней в доме сохранилась подлинная архитектура ХIХ века, включая интерьеры и декоративные элементы. Тем не менее, последние годы здание, признанное объектом культурного наследия областного значения, находится не в удовлетворительном состоянии. Проектной документацией, рассмотренной региональной государственной экспертизой, предусмотрено проведение работ по его сохранению.

Застройщик объекта - ООО «Брусника». Специализированный застройщик». Генпроектировщик - ООО «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская».

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