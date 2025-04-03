В Екатеринбурге состоялась всероссийская премьера остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»

2 апреля в кинотеатре «Пассаж Синема» в Екатеринбурге прошла масштабная всероссийская премьера остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь».

Среди гостей премьеры были трендсеттеры культурной жизни Екатеринбурга — актеры, музыканты и блогеры. Организаторы подготовили уникальный флешмоб — гости могли сфотографироваться с артистами в костюме пожарных, что стало отсылкой к важной сюжетной линии картины. Другой фишкой премьеры стала раздача любимых всеми чупа-чупсов на время просмотра. Так зрителей еще больше погрузили в атмосферу «Я с тобой задыхаюсь» — во время сеанса каждый мог вспомнить времена своей юности.

Фильм представляла съемочная группа в лице режиссера Ивана Пшенина, продюсера Дмитрия Павлова и актеров Александры Протасовой и Андрея Михайлова.

«Наша картина — о сложном выборе, который каждому из нас приходилось совершать хотя бы раз в жизни, — сказал перед показом режиссер «Я с тобой задыхаюсь» Иван Пшенин. — Все члены съемочной группы вложили в этот фильм свою душу. Думаю, такие картины — добрые, искренние, эмоциональные — сейчас редко можно увидеть в кино. Хочется, чтобы каждый зритель фильма на время просмотра абстрагировался от всего, что с ним происходит в жизни прямо сейчас. Погрузился в историю, которую мы придумали, и после просмотра, возможно, окунулся в воспоминания из собственной жизни».