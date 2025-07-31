В экспозиции «Планеты Океан» разместили семнадцатиметрового зубатого кита

Самый крупный экспонат остеологической коллекции Музея Мирового океана – скелет кашалота занял место в «Планете Океан». Это четвертый переезд зубатого кита с момента его поступления в фонды музея.

Для того, чтобы массивные кости морского исполина разместить в выставочном пространстве «Лаборатория жизни» потребовалось демонтировать небольшую часть атриума экспозиционно-образовательного центра. Перемещали скелет с помощью крана – высота подъема составила 23 метра.

«Скелет зубатого кита – это тяжелый крупногабаритный предмет, который будет находиться в подвешенном состоянии. Кости черепа долгое время находились в пространствах фондохранилища, перед размещением в экспозиции необходимо провести оценку костного материала. Не исключено, что какие-то кости потребуют дополнительного укрепления и консервации.

Заключительные реставрационные работы будут проводиться на весу. Впереди нас ждет ювелирная работа по подъему и установке скелета на нужной высоте. По плану под скелетом зубатого кита разместится скелет серого», – говорит старший научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Байкова.

Вместе с кашалотом через атриум Планеты Океан в экспозицию перенесли и муляж белой акулы. Экспонаты разместятся на втором этаже экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан», в тематическом разделе, посвященном морской биологии. Соседствовать с кашалотом будут скелеты других морских млекопитающих – серого кита, стеллеровой коровы, моржа и белухи.

«Решение о переносе муляжа белой акулы – спонтанное – было принято после оперативного совещания. В процесс были вовлечены и посетители – кто-то придерживал двери в процессе демонтажа и переноса, кто-то просто наблюдал как два самых больших хищника на планете – зубатый кит кашалот и белая акула некоторое время парили над «Планетой Океан», — комментирует Ирина Байкова.

Напомним, кашалот был добыт в 1975 году в Антарктике китобойной флотилией «Юрий Долгорукий», выполнявшей свой 15-ый заключительный рейс. Это был крупный самец 40 лет и длиной 16,8 м. Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) в 1993 году передал скелет зубатого кита Музею Мирового океана, а в 2001 году сотрудники лаборатории морских млекопитающих института собрали кашалота в павильоне «Исполины океана». После завершения работ по возведению фондохранилища «Глубина», в 2015 году скелет кашалота собрали в новой экспозиции, где он до ноября 2024 года был одним из самых главных экспонатов.

Фото © пресс-служба Музея Мирового океана