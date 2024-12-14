В «Эрьзя-Центре» состоялось открытие выставки «Сказочное»

В преддверии новогодних праздников в арт-пространстве «Эрьзя-Центр» открылась выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Сказочное».

Экспозицию выставочного зала украсило более полусотни работ, выполненных уже состоявшимися и только начинающими художниками. «Сказочное» — коллективная выставка, которая объединила произведения 25 авторов.

Например, свои работы представила яркий представитель профессионального направления, живописец Ольга Кротова-Сверчкова. Она является членом Союза Художников России, работала в Третьяковской галерее. Работы Ольги в собраниях музеев и частных коллекционеров как в России, так и за рубежом. Произведения художника уже экспонировались в «Эрьзя-Центре». В арт-пространстве проходила ее персональная выставка «Полетаем?!» В этот раз экспозицию дополнила небольшая работа живописца «Ночные Ангелы».

Еще одним участником выставки «Сказочное» стала профессиональный художник-акварелист и мастер современного портрета Лилия Холодова. Член Союза Акварелистов России, почетный член Международной Академии Современных Искусств, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства представила две работы в лессировочной масляной технике «Замок принцессы» и «Графиня», которые относятся к классическому портрету XIX века. Кроме того, в «Эрьзя-Центре» экспонируются работы художника Федора Жеребина, художника-декоратора Александры Белоусовой. Также, выставлены произведения начинающего, но уже зарекомендовавшего себя на многих коллективных выставках студента Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Сары Оманут, а также художников-любителей Ольги Терезниковой и Андрея Назарова.

Помимо живописи на выставке можно увидеть работы декоративно-прикладного направления. Деревянные расписные панно Анны Загоруйко и яркая керамика Елены Суворовой органично дополняют сказочную экспозицию.

Вернисаж собрал более 50 почетных гостей и посетителей, среди которых были художники, скульпторы, коллекционеры и ценители современного и классического искусства. Куратор проекта Влада Просвиркина выступила с приветственной речью, после чего провела экскурсию по экспозиции, рассказав о представленных работах. Неожиданным сюрпризом для гостей стал настоящий новогодний хоровод в праздничных костюмах.

«Сейчас, в преддверии Нового года, очень хочется создать волшебное настроение. С этой задачей, на мой взгляд, прекрасно справляются произведения искусства. Живопись или работы в декоративно-прикладной технике способны погрузить любого гостя в сказочный мир, напомнить ему о детстве и его мечтах. С такой целью мы отбирали предложенные для коллективной выставки работы. Они все разные, выполненные в разных стилях и жанрах, но все объединяет удивительное отражение чуда», — отмечает Влада Просвиркина.