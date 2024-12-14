РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ «Эрьзя-Центре» состоялось открытие выставки «Сказочное»

В «Эрьзя-Центре» состоялось открытие выставки «Сказочное»

editor
By editor
11
кот
Фото © Эрьзя-Центр

В преддверии новогодних праздников в арт-пространстве «Эрьзя-Центр» открылась выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Сказочное».

Экспозицию выставочного зала украсило более полусотни работ, выполненных уже состоявшимися и только начинающими художниками. «Сказочное» — коллективная выставка, которая объединила произведения 25 авторов.

Например, свои работы представила яркий представитель профессионального направления, живописец Ольга Кротова-Сверчкова. Она является членом Союза Художников России, работала в Третьяковской галерее. Работы Ольги в собраниях музеев и частных коллекционеров как в России, так и за рубежом. Произведения художника уже экспонировались в «Эрьзя-Центре». В арт-пространстве проходила ее персональная выставка «Полетаем?!» В этот раз экспозицию дополнила небольшая работа живописца «Ночные Ангелы».  

Еще одним участником выставки «Сказочное» стала профессиональный художник-акварелист и мастер современного портрета Лилия Холодова. Член Союза Акварелистов России, почетный член Международной Академии Современных Искусств, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства представила две работы в лессировочной масляной технике «Замок принцессы» и «Графиня», которые относятся к классическому портрету XIX века. Кроме того, в «Эрьзя-Центре» экспонируются работы художника Федора Жеребина, художника-декоратора Александры Белоусовой. Также, выставлены произведения начинающего, но уже зарекомендовавшего себя на многих коллективных выставках студента Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Сары Оманут, а также художников-любителей Ольги Терезниковой и Андрея Назарова.

Помимо живописи на выставке можно увидеть работы декоративно-прикладного направления. Деревянные расписные панно Анны Загоруйко и яркая керамика Елены Суворовой органично дополняют сказочную экспозицию.

Вернисаж собрал более 50 почетных гостей и посетителей, среди которых были художники, скульпторы, коллекционеры и ценители современного и классического искусства. Куратор проекта Влада Просвиркина выступила с приветственной речью, после чего провела экскурсию по экспозиции, рассказав о представленных работах. Неожиданным сюрпризом для гостей стал настоящий новогодний хоровод в праздничных костюмах.

«Сейчас, в преддверии Нового года, очень хочется создать волшебное настроение. С этой задачей, на мой взгляд, прекрасно справляются произведения искусства. Живопись или работы в декоративно-прикладной технике способны погрузить любого гостя в сказочный мир, напомнить ему о детстве и его мечтах. С такой целью мы отбирали предложенные для коллективной выставки работы. Они все разные, выполненные в разных стилях и жанрах, но все объединяет удивительное отражение чуда», — отмечает Влада Просвиркина.

Предыдущая статья
В Крыму стартовал кинофестиваль «Мост»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru