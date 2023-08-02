В ЭТНОМИРе состоится юбилейный, десятый, праздник «ВегФест»

5 и 6 августа 2023 года в крупнейшем этнографическом парке-музее России «ЭТНОМИР» пройдёт юбилейный праздник «ВегФест», уже десятый год подряд собирающий всех ценителей здорового и активного образа жизни, гармоничных отношений с природой, саморазвития и осознанного потребления. «ВегФест» – традиционное летнее событие для этнопарка. Гости приезжают, чтобы провести побольше времени на свежем воздухе, открыть для себя новые практики самосовершенствования, поделиться собственными способами гармонизации. Юбилейный «ВегФест» не станет исключением и даже расширит формат мероприятий.

Впервые для гостей события пройдёт акция «Входной билет на «ВегФест» бесплатно». Каждый пришедший 5 или 6 августа с арбузом, дыней или ковриком для йоги получит билет в подарок. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте парка-музея «Этномир».

Особенные сюрпризы приготовлены для поклонников вкусной и здоровой еды. Любители гастрономических приключений смогут принять участие в чемпионате по поеданию арбузов и создать из них настоящие скульптуры. Угощать арбузами и дынями в парке будут всех желающих абсолютно бесплатно. Те, кто каждую минуту хочет проводить с пользой, получат возможность научиться готовить простые, полезные, но в то же время очень вкусные блюда на кулинарных мастер-классах.

Открыть новые пути к гармонии с собой и миром помогут уникальные практики от проекта ГОЛОГРАМИКА. На занятиях ГОЛОГРАМААСТИКИ удастся научиться ходить так, чтобы каждый шаг приносил радость, а еще – наполнять эмоциональную область любовью. Посетители занятия по ГОЛОГРАМИКЕ смогут прочувствовать уровни своих вибрационных диапазонов и настроить потоки энергии. Дополнят процесс погружения в самоощущение концерты барабанной, перкуссионной, этнической музыки и вечеринка ЭКСТАТИК-ДЭНС – путешествие в волшебный мир музыки, танцев, образов, звуков и движений.

Физическая и психологическая гармония, как и совершенствование окружающего, всегда были значимыми направлениями праздника «ВегФест». Юбилейное событие также поддерживает традицию. Сделать себя и мир прекраснее, научиться заботиться о природе, грамотно использовать ресурсы – об этом пойдёт речь на практических занятиях, мастер-классах. Например, оба дня фестиваля каждый получит возможность создать для себя стильный шопер – альтернативу неэкологичным пакетам для походов за покупками, или модный аксессуар из старых вещей. А пару шагов к совершенству собственному помогут совершить йога, занятия пауэрлифтингом под руководством чемпиона мира, танцевальные и спортивные активности. Кстати, в их числе такие весёлые, как гигантский бадминтон и акватека.

Десятки активностей для тех, кто выбирает путь осознанности и здорового образа жизни, ждут 5 и 6 августа в крупнейшем этнографическом парке-музее России «Этномир». Подробности на ethnomir.ru .



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