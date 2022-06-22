20 июня в Еврейском музее и центре толерантности открылась персональная выставка Семёна Файбисовича «Разгуляй. Прощание». В экспозицию вошли около 50 произведений художника, большая часть из которых была создана в Москве и ранее не демонстрировалась широкой публике. Кроме того, вместе с экспозицией исполнительный директор музея Кристина Краснянская и его главный куратор Данила Булатов презентовали новое выставочное пространство Еврейского музея.

Гостями вернисажа стали Владимир Кехман, Тамаз Манашеров, Ксения Чилингарова, Диана Затуловская, Елена Титова, Ольга Панченко, Елизавета Некрасова, Изольда Ишханишвили, Анна Андронова, Юлия Темникова Григорий Березкин, Михаил Миндлин, Пьер-Кристиан Броше, дочери Семёна Файбисовича Лия Туровская и Анна Файбисович, Полномочный министр Посольства Государства Израиль в России г-н Ронен Краус.

«Еврейский музей и центр толерантности продолжает развивать тему актуального искусства, — поделилась Кристина Краснянская. — Сегодня мы открываем выставку, на мой взгляд, одного из лучших художников современности. Цикл с таким лирическим названием — “Разгуляй. Прощание” — Семён Файбисович написал в период, когда уезжал из России. Я бы сравнила его творчество с художником начала XX века Борисом Григорьевым, который также в свое время покинул страну. Григорьев создал цикл работ “Лики России”, изображая, как и Файбисович, различные типажи. “Разгуляй. Прощание” — это диалог художника с современной ему Россией. Той Россией, которая вдохновляла его, была для него музой. Семён Натанович находит своих героев везде: во дворах, в троллейбусах, метро, и так создает образ целой эпохи. Сегодня вместе с выставкой мы открываем и новое пространство музея, увеличив его площадь на несколько тысяч квадратных метров. Благодаря этому теперь мы имеем дополнительные возможности: выставочные площади, кинозал и лекционные аудитории, что позволит нашим посетителям с еще большим удовольствием и комфортом проводить время в Еврейском музее и центре толерантности».

Выставка завершит работу 25 августа 2022 года.

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