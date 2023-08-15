В Еврейском музее и центре толерантности состоится концерт первой фронтвумен музыкального коллектива Cream Soda, поп-певицы 4NN4

Последний летний закат программы Leto, Shalom! проводим в компании первой фронтвумен музыкального коллектива Cream Soda, поп-певицы 4NN4. Анна дала старт своей сольной карьере под творческим псевдонимом 4NN4, в котором объединила собственное имя и важное для нее число.

В апреле 2022 года она выпустила дебютный трек «Может быть», а уже в мае состоялся релиз сингла «Антилюбовь». Музыкальное видео на композицию набрало более 500 тыс. просмотров на YouTube. В апреле 2023 года вышел клип на песню «Фарфор», продюсером которого выступила сама певица.

На концерте гостей ждет эксклюзивная программа с исполнением хитов группы Cream Soda: «Никаких больше вечеринок», «Сердце лед», «Улетай» и других треков в исполнении 4NN4.

Откроет вечер диджей-сет от партнеров летней программы Esthetic Joys.

Когда? 31 августа 2023 года, 21:00.

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