2 августа 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялось открытие выставки «Лев Бородулин. Предугадать момент», приуроченной к 100-летию со дня рождения легендарного спортивного фотографа. Организаторами выступили Еврейский музей и Израильский культурный центр «Натив» при Посольстве Государства Израиль в РФ. Официальные партнеры выставки: Borodulin Collection и Photosale.

Экспозиция состоит из нескольких разделов: «Начало», «Спорт и не только спорт», «Израиль», «Пять правил Льва Бородулина». Помимо хрестоматийных спортивных фотографий здесь представлены ранние работы и документальные снимки, созданные после переезда в Израиль. Завершает выставку раздел «О коллекции», где демонстрируются 33 работы из личного собрания Льва Бородулина, среди которых «Лестница» Александра Родченко, «Атланты» Бориса Игнатовича, «Фотомонтажник» Эль Лисицкого, «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея, «Танцовщик» Николая Свищова-Паола.

Выставку сопровождают тексты сына, фотографа Александра Бородулина, написанные специально для данного проекта.

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